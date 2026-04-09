Juan Sánchez sobre los 90 en Uruguay: “Fue una experiencia que terminó muy mal”

El economista uruguayo Juan Sánchez analizó en diálogo con Canal E el rumbo económico de la Argentina, en un contexto marcado por el ajuste fiscal, la política monetaria restrictiva y el impacto en la actividad.

Durante la entrevista, planteó reparos sobre la aplicación de modelos excesivamente ortodoxos y alertó sobre sus consecuencias en la economía productiva y el consumo.

Críticas a la ortodoxia económica

Sánchez cuestionó la rigidez de las políticas económicas actuales y advirtió sobre los riesgos de profundizar el ajuste. “Cuando uno exagera y tira de la piola, se puede equivocar”, afirmó.

En ese sentido, remarcó que el enfoque monetarista extremo, centrado únicamente en la inflación, puede dejar de lado otras variables clave del crecimiento económico.

El antecedente de Uruguay y los años 90

El economista recordó la experiencia de Uruguay en los años 90, donde se aplicaron políticas similares con resultados negativos en el mediano plazo. “Fue una experiencia que terminó muy mal”, señaló, en referencia a la crisis que impactó en la región entre 1998 y 2002.

Además, destacó que estos procesos no son nuevos y ya se han repetido en distintos momentos de la historia económica de América Latina.

Inflación y crecimiento: una relación compleja

Sánchez planteó que el combate contra la inflación no debe convertirse en el único objetivo de la política económica. “En los años 90, los países con más inflación en América Latina crecían más que los desarrollados”, explicó.

De este modo, cuestionó la idea de que una baja inflación garantice automáticamente crecimiento económico.

El impacto en la economía real y las pymes

Uno de los puntos centrales de su análisis fue el efecto del actual esquema sobre el entramado productivo.

Según indicó, las políticas actuales favorecen al sector financiero a través de mecanismos como el carry trade, en detrimento de la industria y las pequeñas y medianas empresas.

“Se generan ventajas para los sectores financieros, mientras se afecta a los sectores industriales y pymes”, advirtió.

El rol de los asesores y el debate económico

Durante la entrevista, Sánchez también se refirió a la influencia de economistas de perfil liberal en el Gobierno argentino.

Según explicó, algunos de estos asesores comenzaron a revisar sus posturas tras experiencias pasadas.

“Hay quienes hoy dicen que se equivocaron por haber ido demasiado lejos con el ajuste”, sostuvo.

Un llamado a evitar errores del pasado

Finalmente, el economista llamó a aprender de las experiencias previas para evitar repetir crisis económicas.

“No hay que cometer los mismos errores que ya se cometieron en Uruguay y en la región”, concluyó.