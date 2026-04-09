Mara Pegoraro sobre los alquileres: “Aumentaron 400% y superaron ampliamente la inflación”

La politóloga y docente de la UBA Mara Pegoraro analizó en diálogo con Canal E el impacto de la suba de alquileres, tarifas y servicios en la economía cotidiana, y explicó por qué amplios sectores de la población sienten que no llegan a fin de mes.

En base a un informe académico, sostuvo que la desaceleración inflacionaria convive con aumentos muy por encima del promedio en rubros esenciales, lo que deteriora el poder adquisitivo y modifica hábitos de consumo.

Alquileres y servicios: aumentos por encima de la inflación

Pegoraro señaló que algunos rubros clave crecieron muy por encima de la inflación acumulada. “Los alquileres incrementaron 400% desde diciembre de 2023”, explicó.

Esto implica que superaron en más de 200 puntos a la inflación general, lo que impacta directamente en el presupuesto de los hogares. La misma dinámica se observa en servicios como luz, gas y agua, que también registraron subas muy superiores al promedio.

Por qué no alcanza el salario

La especialista explicó que la pérdida de poder adquisitivo responde a una combinación de factores. Por un lado, los salarios no acompañan la inflación; por otro, los gastos esenciales crecen aún más rápido. “No solo los salarios no se incrementaron al ritmo de la inflación, sino que muchos servicios aumentaron por encima”, afirmó.

En ese contexto, se vuelve cada vez más difícil sostener el nivel de vida, incluso para sectores tradicionalmente asociados a la clase media.

El fenómeno de trabajadores pobres

Uno de los datos más relevantes es el crecimiento de la pobreza entre personas con empleo. “En Argentina se ve un fenómeno muy particular: más gente que tiene trabajo es pobre”, advirtió Pegoraro.

Esto refleja un deterioro estructural del mercado laboral, donde el empleo ya no garantiza salir de la pobreza.

El impacto del modelo económico

La politóloga sostuvo que el plan económico del Gobierno tiene efectos directos sobre el consumo y los ingresos. Según explicó, una de las estrategias para bajar la inflación es el ajuste en el consumo, lo que implica menor poder de compra.

“Si no tengo plata disponible para consumir, los precios no suben por demanda”, señaló.

Tarifas y cambios en los hábitos cotidianos

El aumento de tarifas también genera cambios en la vida diaria. Los hogares ajustan sus decisiones para adaptarse al nuevo contexto. “La gente no puede optar por no pagar los servicios”, explicó.

Entre las alternativas, mencionó mudarse a viviendas más pequeñas, cambiar el uso del transporte o reducir gastos educativos.

Actividad económica y empleo en caída

El informe también advierte sobre el impacto en sectores productivos intensivos en mano de obra.

Rubros como la construcción y el comercio registran caídas de actividad, lo que se traduce en pérdida de empleo. “Cuando cierran comercios, desaparece ese consumidor”, indicó.

El costo político del ajuste

Desde una mirada política, Pegoraro analizó el respaldo al Gobierno pese al impacto económico. “El Gobierno no te mintió sobre el plan económico”, afirmó, y señaló que esa “honestidad” funciona como un capital político.

En ese sentido, consideró que parte del electorado valora la claridad del programa, aun cuando implique costos en el corto plazo.