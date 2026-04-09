Economía en negro: cómo afecta a la recaudación y al consumo en Argentina

La tributarista Fernanda Laiún analizó en diálogo con Canal E el impacto de la economía informal en la Argentina y advirtió que su crecimiento profundiza las desigualdades y debilita la capacidad del Estado para sostener el gasto público.

Laiún explicó que el avance de la informalidad no solo reduce la recaudación, sino que termina afectando más a los sectores de menores ingresos.

Una economía en negro que alcanza hasta el 50%

Laiún señaló que la informalidad representa una porción significativa de la actividad económica. “Se estima que la economía en negro está entre un 40% y un 50% del total”, afirmó. Este fenómeno implica que una gran parte de las operaciones no tributan, lo que reduce los ingresos del Estado.

Como consecuencia, se limita la capacidad de financiar salarios públicos, jubilaciones y servicios esenciales.

El impacto en los sectores más vulnerables

La especialista explicó que la carga impositiva termina siendo más regresiva en este contexto.

“El 21% de IVA lo paga todo el mundo por igual”, señaló, y advirtió que esto afecta especialmente a quienes tienen ingresos más bajos. De este modo, quienes trabajan en blanco terminan soportando una mayor presión tributaria relativa frente a quienes operan en la informalidad.

El problema no está en los pequeños contribuyentes

Laiún remarcó que el foco no debe ponerse en los sectores más vulnerables o en actividades de subsistencia.

“No es que la Argentina va a mejorar porque todos los deliveries se inscriban en el monotributo”, explicó. Según indicó, el verdadero problema está en sectores de mayor volumen que operan parcialmente en negro.

Las actividades donde se concentra la evasión

Entre los rubros señalados, mencionó la construcción, el negocio del fútbol, la gastronomía y parte de la cadena de la carne.

En estos sectores, la informalidad reduce significativamente la recaudación y genera distorsiones en la competencia. “La diferencia la hacen actividades voluminosas que se manejan en negro”, afirmó.

La falta de incentivos para formalizar la economía

La tributarista consideró que actualmente no existen políticas claras para avanzar en la formalización. “No hay una acción de gobierno para ir a buscar los impuestos que no se pagan”, advirtió.

Si bien reconoció que el Ejecutivo busca no aumentar la presión fiscal, sostuvo que esto no debería implicar desatender el problema de la evasión.

Un círculo que afecta la actividad económica

Laiún describió un círculo complejo entre informalidad, recaudación y consumo. “Sin impuestos no hay Estado”, afirmó, y explicó que la caída de ingresos fiscales limita la capacidad de sostener la actividad económica.

Además, advirtió que sin poder adquisitivo no hay consumo, y sin consumo no hay recuperación económica.

La necesidad de un cambio estructural

Para la especialista, el desafío es avanzar hacia un esquema más equilibrado y sostenible. “Hay que establecer un rumbo para que todos paguen impuestos de manera razonable”, sostuvo.

En ese sentido, planteó que la formalización no puede ser inmediata, pero sí debe ser parte de una estrategia de largo plazo.