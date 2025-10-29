Matías Ghidini: “Antes que hablar de salarios, hay que hablar de trabajo formal”

En diálogo con Canal E, el analista laboral Matías Ghidini explicó los principales puntos que debería abordar una futura reforma laboral, destacando la importancia de incluir a los trabajadores informales y actualizar una legislación que tiene medio siglo de antigüedad.

Reforma o nueva ley: el desafío de modernizar el trabajo

“Hablar de reforma laboral no es lo mejor, porque la palabra reforma implica cambiar, perder y ceder derechos”, señaló Ghidini, quien considera que el foco debe estar en “crear una nueva ley de contrato de trabajo que refleje cómo cambió el mundo y el empleo”.

El especialista recordó que la normativa vigente “tiene casi 50 años, desde 1975-76, y no contempla el nuevo contexto tecnológico ni los cambios en la estructura del empleo”.

Para Ghidini, antes de discutir paritarias o salarios, “hay que hablar de trabajo formal”. “Hay que incorporar a toda la gente que está en el trabajo negro, porque esa gente no tiene ninguna paritaria, ningún derecho y ninguna obra social”, enfatizó.

El analista también se refirió a la economía informal y su raíz estructural: “Siempre se necesitan dos partes. Son tanto el trabajador como el empleador quienes acuerdan ese sistema porque les conviene a ambos”.

Explicó que muchos empleadores “no quieren pagar el 20 o 25% de cargas sociales porque eso aumenta el costo laboral”, y por eso proponen sueldos mixtos con una parte en blanco y otra en negro.

En ese sentido, propuso un enfoque más flexible para incentivar la contratación. “El mayor problema de las pymes es que contratar sea caro. Hay que pensar cómo contratar más barato, con beneficios temporales en cargas sociales para sectores relegados como jóvenes o mayores de 55 años”, indicó Ghidini.

Empleo senior, jubilaciones y cambios culturales

Sobre la posibilidad de extender la edad jubilatoria, Ghidini explicó que “el Estado debe fomentar la inserción laboral de personas mayores de 50 o 60 años con políticas públicas e incentivos”.

Agregó que “la gente va a seguir trabajando, pero no siempre en relación de dependencia: puede hacerlo como independiente o bajo otro formato”, por lo que “el marco legal debe adaptarse para que nadie pierda derechos ni obra social”. “Si vivimos más, es lógico que trabajemos más, pero eso no debe implicar resignar derechos y obligaciones”, subrayó.

Respecto al futuro de las indemnizaciones, Ghidini afirmó que el foco no debe estar en eliminarlas sino en erradicar las irregularidades: “Lo que hay que desterrar son los abusos. No el hecho de que haya o no una indemnización, sino cuando un tercero se lleva algo que no le corresponde”.

También destacó que los jóvenes ya no buscan estabilidad vitalicia sino desarrollo personal.“Si les das desafíos, proyectos y aprendizaje, probablemente se queden mucho tiempo. No te lo garantizan de entrada, pero lo cumplen después”, reflexionó.

Para Ghidini, el verdadero debate no es solo jurídico, sino cultural. “Hay que entender que el trabajo cambió, y que las leyes deben acompañar ese cambio sin generar más rigidez ni pérdida de derechos”, concluyó.

