La industria automotriz mostró en marzo de 2026 un fuerte repunte en la producción, con 41.716 vehículos fabricados (+40,8% mensual y +0,4% interanual), aunque el balance del primer trimestre evidenció una caída cercana al 20% frente a 2025: entre enero y marzo se produjeron 92.346 unidades, un 19,0% menos que en el mismo período del año pasado, consolidando un escenario de recuperación parcial tras un inicio débil, según el informe de la Asociación de Fabricas de Automotores (ADEFA).

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El repunte mensual marcó un punto de inflexión frente a los niveles de febrero, aunque el desempeño interanual se mantuvo prácticamente estable. En términos absolutos, la producción de marzo superó apenas las 41.565 unidades registradas en igual período del año pasado.

En el acumulado del primer trimestre, el sector alcanzó una producción total de 92.346 vehículos, lo que representó una caída del 19,0% frente al mismo período de 2025. Este dato refleja que, pese a la mejora reciente, el inicio del año estuvo marcado por un nivel de actividad más bajo.

Desde ADEFA destacaron que la dinámica de marzo permite observar un cambio en la tendencia. “Cerramos un primer trimestre que refleja un avance respecto del comportamiento de inicio del año. La actividad de marzo mostró señales de recuperación —alcanzando una producción de 41.716 unidades y un crecimiento intermensual del 40,8%”, afirmó el presidente de la entidad, Rodrigo Pérez Graziano.

Exportaciones en alza y mercado interno con caída interanual

Las exportaciones fueron uno de los indicadores más dinámicos del mes. En marzo se enviaron al exterior 26.646 unidades, lo que significó un aumento del 66,6% respecto de febrero y una suba del 9,7% en comparación con marzo de 2025.

Sin embargo, el desempeño acumulado del trimestre mostró una contracción. Entre enero y marzo se exportaron 52.396 vehículos, un 9,5% menos que en el mismo período del año pasado, lo que evidencia que la mejora mensual aún no logra compensar la caída previa.

En cuanto al mercado interno, las entregas a concesionarios alcanzaron las 41.453 unidades en marzo. Este volumen implicó una suba del 14,2% frente a febrero, aunque se ubicó un 13,5% por debajo del nivel registrado en marzo de 2025.

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El acumulado trimestral también mostró una tendencia negativa en ventas mayoristas, con 112.078 unidades comercializadas, lo que representó una caída del 12,2% interanual.

Competitividad, contexto global y señales del mercado

En este escenario, desde ADEFA remarcaron la necesidad de avanzar en mejoras estructurales. “Estamos trabajando con toda la cadena de valor y el Gobierno Nacional para bajar costos estructurales, optimizar procesos y hacer más eficiente la operatoria”, sostuvo Pérez Graziano.

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El directivo agregó que el esfuerzo debe ser integral: “Para que este esfuerzo rinda frutos, el compromiso debe ser total, es decir, que provincias y municipios se sumen a esta agenda de mejora de competitividad, reduciendo la carga impositiva y las tasas locales que pesan sobre el proceso productivo”.

Además, advirtió sobre el contexto internacional: “No jugamos solos. El escenario internacional nos presenta un tablero complejo. Excedentes globales de producción y nuevos jugadores imprimen una presión extra sobre nuestra actividad”.

En paralelo, otros indicadores del sector mostraron movimiento en marzo. Según datos difundidos por la consultora Econviews, se patentaron 33.648 autos, con un aumento del 6,8% mensual y del 2,2% interanual, mientras que los vehículos eléctricos alcanzaron las 529 unidades, frente a las 52 registradas en el mismo mes del año pasado.

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