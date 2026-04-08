Fernando Espinoza: “El país va a salir adelante con más educación y generación de trabajo”

Desde el Centro industrial Fangio en Virrey del Pino, el intendente de La Matanza y presidente de la FAM, Fernando Espinoza, junto a la secretaria de Producción local, Débora Giorgi, destacó el ejemplo de la empresa Prestige Auto, representante exclusivo de Mercedes-Benz en Argentina, que pudo evitar que cierre una firma emblema de la industria automotriz, garantizando la continuidad laboral de los empleados y generando nuevos puestos de trabajo, con el apoyo de SMATA (Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la República Argentina), los trabajadores, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y el Municipio.

“Muy felices de visitar esta planta modelo, Prestige, que lleva adelante una destacada producción de Sprinter, incorporando empleados y aumentando la productividad”, expresó Fernando Espinoza y remarcó: “En la Argentina, hoy hay un modelo de especulación financiera contra la producción y el trabajo, y con este contexto, realmente nos llena de orgullo tener empresarios y una empresa como Prestige en La Matanza, Capital Industrial de la Argentina y Ciudad de la Innovación y de las Nuevas Tecnologías”.

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Por su parte, el CEO de Prestige Auto, Daniel Herrero, expresó: “Estamos muy contentos de recibir al intendente Fernando Espinoza en nuestra planta automotriz de La Matanza, que continúa creciendo. Desde el inicio de esta nueva etapa, ya incorporamos 200 trabajadores”. Y agregó: “Estamos avanzando en un proceso de inversión orientado a aumentar los volúmenes de producción, incorporar nuevas tecnologías y seguir impulsando nuestro crecimiento. Con el apoyo de la Intendencia de La Matanza, buscamos continuar por este camino, convencidos -al igual que el Intendente- de que la generación de empleo y el acompañamiento a la educación son claves para asegurar el futuro”.

Asimismo, Fernando Espinoza destacó: "Desde La Matanza, la quinta provincia argentina, logramos mantener más de dos mil puestos de trabajo directos. Es un gran logro, producto del trabajo de la firma Prestige Auto, junto con el SMATA, los trabajadores y el apoyo permanente del Gobierno provincial y el Gobierno local; esto es lo que necesita la Argentina y lo que tanto necesita nuestra gente”.

Para finalizar, Fernando Espinoza señaló: “Este es el país que queremos y la nueva Argentina por la que estamos trabajando. Existe otro camino: cambiar el rumbo económico para generar un futuro distinto, con más educación y nuevos puestos de trabajo, así es cómo la Argentina va a salir adelante”.