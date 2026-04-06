Llegó "Libre", la comunidad de beneficios para los suscriptores de Perfil

En un contexto donde la información de calidad es un activo fundamental, Perfil da un paso adelante para transformar la relación con su audiencia. A partir de este mes, los suscriptores digitales contarán con acceso a Libre, un renovado programa de beneficios que busca integrarse de forma natural en la vida cotidiana de los usuarios.

¿Qué es Libre? No se trata solo de un club de descuentos tradicional, sino de un concepto de libertad de elección. Libre nace con la premisa de que estar informado debe tener una recompensa tangible. El programa ofrece una curaduría de marcas y servicios seleccionados bajo tres pilares:

Ahorro Inteligente : Descuentos directos en supermercados, combustible y gastronomía para aliviar el presupuesto mensual.

: Descuentos directos en supermercados, combustible y gastronomía para aliviar el presupuesto mensual. Experiencias : Beneficios exclusivos en cine, espectáculos y turismo pensados para disfrutar el tiempo libre.

: Beneficios exclusivos en cine, espectáculos y turismo pensados para disfrutar el tiempo libre. Sin límites: Una interfaz intuitiva donde el usuario puede gestionar sus cupones y beneficios de manera 100% digital, sin plásticos y desde cualquier dispositivo todos los días del año.

"Queremos que la suscripción a Perfil sea la inversión más inteligente del mes. Con Libre, el valor de lo que el usuario recibe supera ampliamente el costo de su suscripción", explican desde el equipo de estrategia digital de la editorial.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Cómo empezar a disfrutarlo

El acceso es automático para quienes ya forman parte de la comunidad de suscriptores. Aquellos que aún no lo son, pueden sumarse a través de la web oficial y activar su perfil en Libre de forma inmediata.

La apuesta es clara: en un mundo saturado de información, el diferencial está en la calidad y rigor periodístico, la cercanía con la comunidad de lectores y en los beneficios reales de ser parte.

Navegá Libre, disfrutá sin límites.