Campaña antigripal 2026: quiénes deben vacunarse, cuándo hacerlo y por qué es clave prevenir complicaciones

Con el inicio de la campaña antigripal 2026 de OSDE, especialistas y organismos de salud refuerzan la importancia de la vacunación como una herramienta clave para prevenir complicaciones graves, hospitalizaciones y enfermedades asociadas al virus de la gripe. Aunque muchas veces se la asocia a cuadros leves, hoy se sabe que la influenza puede tener un impacto mucho más amplio en la salud.

En este sentido, el médico especialista en medicina interna Ramiro Heredia advierte que “el virus de la gripe genera mucho más que una enfermedad respiratoria”, ya que puede provocar inflamación sistémica y afectar órganos como el cerebro y el corazón. Según explica, atravesar un cuadro gripal incrementa el riesgo de eventos graves como infarto, accidente cerebrovascular o incluso neumonía bacteriana.

A partir de evidencia científica, la vacunación antigripal se consolida como una herramienta efectiva no solo para evitar la enfermedad, sino también para reducir complicaciones y hospitalizaciones. “La pregunta no es si me voy a engripar, sino si quiero reducir el riesgo de complicaciones que ni siquiera sabía que estaban relacionadas”, plantea el especialista.

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Quiénes tienen cobertura al 100% y cuál es el mejor momento para vacunarse

La vacunación antigripal cuenta con cobertura total para los siguientes grupos:

Niños entre 6 meses y 2 años

Mayores de 65 años

Embarazadas

Puérperas hasta 10 días después del parto

Pacientes con enfermedades crónicas o inmunodepresión

Además, se recomienda especialmente la vacunación en personas con condiciones como HIV, enfermedades oncohematológicas en tratamiento, tratamientos inmunosupresores, enfermedades respiratorias crónicas, diabetes, insuficiencia renal crónica y enfermedades cardíacas.

Aunque existen grupos prioritarios, la recomendación es amplia: cualquier persona a partir de los 6 meses puede recibir la vacuna.

Incluso quienes son jóvenes y saludables deberían considerarla. “El protegerte vos también protege a las personas que te rodean”, remarca Heredia, destacando el rol de la inmunización en la salud colectiva.

En los casos que no están dentro de los grupos de riesgo, la cobertura es de un 40% en Farmacias y Centros de Vacunación.

Cuál es el mejor momento para vacunarse

La respuesta es clara: cuanto antes. La vacuna tarda entre 10 y 14 días en generar protección completa, por lo que se recomienda aplicarla antes del aumento de circulación del virus, que suele darse hacia fines del otoño y principios del invierno.

Además, es importante recordar que la vacuna antigripal debe aplicarse todos los años, ya que el virus cambia constantemente y la inmunidad disminuye con el tiempo. La vacuna puede aplicarse en centros vacunatorios y farmacias habilitadas, priorizando siempre el punto más cercano para facilitar el acceso.

Qué documentación se necesita

Según el grupo, la documentación requerida puede variar:

En farmacia:

Socios entre 6 meses y 2 años, y mayores de 65 años:

Credencial digital de OSDE, DNI y pedido médico

Socios entre 2 y 64 años (sin riesgo):

Credencial digital de OSDE, DNI y pedido médico

Socios entre 2 y 64 años con factores de riesgo:

Credencial digital de OSDE, DNI y pedido médico donde se indique la patología

Embarazadas:

Credencial digital de OSDE, DNI y pedido médico

Puérperas (hasta 10 días post parto):

Credencial digital de OSDE, DNI y pedido médico con el diagnóstico

En centros de vacunación:

En todos los casos se solicita credencial digital de OSDE y DNI.

Síntomas de alerta: cuándo consultar

Ante la aparición de fiebre alta (38° o más), tos persistente, dolor de cabeza, congestión nasal o dolor muscular intenso, se recomienda comunicarse de inmediato con los servicios de urgencia. Para recibir atención, se dispone de las líneas 1148729100 y 08108887788.

Incorporar la vacuna antigripal dentro de los controles de salud anuales es una forma concreta de cuidarse y cuidar a los demás. La prevención, en este caso, no solo reduce el riesgo individual, sino que también contribuye a disminuir la circulación del virus en la comunidad.