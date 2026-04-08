Crisis en la industria: casi 5 de cada 10 insumos son más caros en Argentina.

La industria argentina enfrenta un nuevo frente de preocupación: el costo de los insumos. Según distintos relevamientos sectoriales, cerca de la mitad de los bienes intermedios que utilizan las fábricas resultan más caros en el país que en mercados de referencia internacionales, lo que impacta de lleno en la competitividad y en los niveles de producción.

El diagnóstico, compartido por entidades empresarias y cámaras sectoriales, advierte que casi 5 de cada 10 insumos industriales tienen precios superiores a los del exterior, incluso en rubros donde la Argentina cuenta con producción local. Entre las causas se destacan la presión impositiva, los costos logísticos, las restricciones a la importación y las distorsiones cambiarias.

Desde la Unión Industrial Argentina señalaron que esta situación genera un “efecto en cadena” que termina encareciendo el producto final y reduciendo la capacidad de competir tanto en el mercado interno como en exportaciones. “Cuando los insumos son más caros, toda la estructura productiva pierde eficiencia”, indicaron fuentes de la entidad.

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El fenómeno afecta especialmente a sectores como el metalúrgico, químico, textil y de la construcción, donde el costo de materias primas y componentes representa una parte significativa del precio final. En muchos casos, las empresas deben trasladar esos aumentos a los consumidores, lo que a su vez impacta en la demanda.

A este escenario se suma la volatilidad macroeconómica. La inflación persistente, las dificultades para acceder a divisas y la incertidumbre sobre los costos futuros complican la planificación de las empresas, que en algunos casos optan por reducir producción o postergar inversiones.

En paralelo, empresarios advierten sobre una creciente brecha con países de la región, donde los costos productivos resultan más competitivos. Esto no solo dificulta exportar, sino que también abre la puerta a una mayor penetración de productos importados en el mercado local.

Frente a este panorama, desde el sector industrial reclaman medidas que apunten a reducir costos estructurales. Entre ellas, mencionan una reforma impositiva, mejoras en la infraestructura logística y mayor previsibilidad en el acceso a insumos importados.

Mientras tanto, el dato de que casi la mitad de los insumos son más caros en Argentina se consolida como un indicador clave de las tensiones que atraviesa la industria, en un contexto donde la recuperación de la actividad aún muestra señales frágiles e inestables.