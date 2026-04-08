¿Cómo sigue el Artemis II?

La misión Artemis II marca un antes y un después en la exploración espacial: es el primer vuelo tripulado del programa NASA que llevará astronautas nuevamente a las cercanías de la Luna, más de medio siglo después del histórico programa Apolo.

Se trata de una misión clave para validar sistemas y tecnologías que permitirán, en una próxima etapa, el regreso de los humanos a la superficie lunar.

La tripulación está integrada por cuatro astronautas: Reid Wiseman, comandante de la misión; Victor Glover, piloto; Christina Koch y Jeremy Hansen, especialistas de misión. La conformación del equipo también refleja un cambio de época: incluye a la primera mujer, al primer astronauta negro y al primer canadiense en una misión lunar.

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El viaje se realiza a bordo de la nave Orion, impulsada por el cohete SLS (Space Launch System), el más potente desarrollado por la NASA. A diferencia de las misiones Apolo, Artemis II no contempla un alunizaje, sino un sobrevuelo alrededor del satélite natural de la Tierra. La trayectoria elegida, conocida como “retorno libre”, permite que la nave rodee la Luna y regrese aprovechando su gravedad, garantizando mayor seguridad en caso de contingencias

La misión tiene una duración estimada de diez días, durante los cuales los astronautas recorren más de un millón de kilómetros, alcanzando distancias récord para un vuelo tripulado. Entre los principales hitos se destacan el paso por la cara oculta de la Luna, la observación de fenómenos astronómicos y la obtención de imágenes inéditas del entorno lunar y de la Tierra vista desde el espacio profundo.

Además de su valor simbólico, Artemis II tiene un fuerte componente técnico y científico. Se pondrán a prueba los sistemas de soporte vital, la navegación en el espacio profundo y las comunicaciones de larga distancia, elementos fundamentales para futuras misiones más complejas.

No obstante, el viaje también expone los desafíos de la exploración espacial. Durante la misión se registraron algunos inconvenientes menores, como fallas en el sistema sanitario de la nave, que serán analizados para mejorar el diseño en futuras expediciones.

Artemis II es el paso previo a Artemis III, la misión que buscará concretar el regreso de los humanos a la superficie lunar, con la mira puesta en establecer una presencia sostenida en el satélite y, a largo plazo, avanzar hacia la exploración de Marte.

Con este nuevo capítulo, la NASA vuelve a posicionarse en la vanguardia de la exploración espacial, en una carrera que ya no solo tiene objetivos científicos, sino también estratégicos y tecnológicos en el escenario internacional.