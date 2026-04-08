La UBA sigue entre las 50 mejores del mundo.

A pesar del complejo contexto económico que atraviesa el país, la Universidad de Buenos Aires (UBA) logró mantenerse entre las 50 mejores universidades del mundo en los principales rankings internacionales, consolidando su prestigio académico y su proyección global.

El reconocimiento llega en medio de un escenario marcado por restricciones presupuestarias, pérdida de poder adquisitivo en docentes y personal no docente, y dificultades para sostener el funcionamiento cotidiano de las facultades. Sin embargo, la institución continúa destacándose por la calidad de su enseñanza, su producción científica y su histórica tradición en la formación de profesionales.

De acuerdo con los últimos informes, la UBA sobresale especialmente en áreas como Derecho, Medicina, Ciencias Sociales y Humanidades, donde mantiene posiciones de liderazgo a nivel regional y una fuerte presencia en el ámbito internacional. Estos resultados reflejan, según especialistas, el esfuerzo sostenido de la comunidad educativa frente a condiciones adversas.

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Autoridades universitarias remarcaron que el posicionamiento en los rankings no oculta las dificultades estructurales que enfrenta la universidad pública. En ese sentido, advirtieron sobre la necesidad de garantizar financiamiento adecuado para sostener la calidad académica, la investigación y la infraestructura.

El logro también se explica por el reconocimiento global de sus egresados, la inserción laboral y la reputación académica, factores clave en las evaluaciones internacionales. A lo largo de su historia, la UBA ha formado a destacados profesionales, científicos y figuras públicas, lo que contribuye a su visibilidad y prestigio.

No obstante, desde distintos sectores universitarios alertan que la continuidad de estos resultados podría verse comprometida si no se revierten las limitaciones presupuestarias. La falta de recursos impacta en becas, proyectos de investigación, mantenimiento edilicio y actualización tecnológica.

En un contexto de crisis, la permanencia de la UBA entre las 50 mejores universidades del mundo aparece como un dato significativo: no solo reafirma su lugar en el sistema educativo global, sino que también pone en evidencia la resiliencia de la educación pública argentina.