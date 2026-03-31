El 6,5% de los argentinos enfrenta un riesgo de trastorno mental, según un informe de la UBA

Un informe reciente de la Universidad de Buenos Aires (UBA) encendió señales de alerta al revelar que el 6,5% de la población se encuentra en riesgo de desarrollar algún tipo de trastorno mental.

El estudio, basado en relevamientos realizados en distintos sectores sociales, advierte sobre el impacto creciente de factores como el estrés, la incertidumbre económica y las dificultades en el acceso a servicios de salud mental. Según los especialistas, estos elementos configuran un escenario propicio para el aumento de cuadros como ansiedad, depresión y otros trastornos.

Desde el equipo de investigación señalaron que, si bien el porcentaje puede parecer acotado, representa a un número significativo de personas que requieren atención y acompañamiento. Además, destacaron que el riesgo no se distribuye de manera uniforme, sino que afecta con mayor intensidad a jóvenes y sectores vulnerables.

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El informe también pone el foco en la importancia de la detección temprana y el acceso a tratamientos adecuados. En ese sentido, subraya la necesidad de fortalecer las políticas públicas en salud mental, así como de reducir el estigma que aún existe en torno a estas problemáticas.

Por otra parte, advierten que muchas personas no buscan ayuda profesional por falta de recursos o por desconocimiento, lo que agrava los cuadros con el paso del tiempo.

En este contexto, los especialistas remarcan que el cuidado de la salud mental debe ser abordado como una prioridad, no solo a nivel individual, sino también desde una perspectiva social y sanitaria más amplia.