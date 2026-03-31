María Marta García Belsunce: Nicolás Pachelo pidió la libertad condicional

Nicolás Pachelo, quien se encuentra preso en la Unidad 9 de La Plata, de máxima seguridad, condenado a perpetua por el homicidio de María Marta García Belsunce, y por una serie de robos, solicitó el beneficio de la libertad condicional, en un nuevo capítulo judicial que vuelve a poner su nombre en el centro de la escena pública.

El pedido fue presentado ante el tribunal correspondiente, donde la defensa argumentó que el imputado cumple con los requisitos legales para acceder al beneficio, entre ellos el tiempo de detención y la conducta durante su permanencia en el sistema penitenciario.

Pachelo es una figura conocida en el ámbito judicial argentino por su vinculación con distintas causas, entre ellas el caso por el crimen de la socióloga ocurrido en 2002 en el country Carmel. Si bien fue juzgado por ese hecho, su situación judicial ha estado marcada por múltiples instancias, absoluciones y condenas en diferentes expedientes.

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Fuentes cercanas al caso indicaron que el tribunal deberá evaluar ahora informes técnicos, antecedentes y el cumplimiento de las condiciones previstas por la ley antes de tomar una decisión. Entre los aspectos clave se encuentran la reincidencia, el riesgo de fuga y la posibilidad de reinserción social.

Por su parte, representantes de la familia de las víctimas manifestaron su rechazo al pedido, al considerar que aún no están dadas las condiciones para otorgar el beneficio.

La resolución del tribunal será determinante y podría reavivar el debate sobre la aplicación de la libertad condicional en casos de alto perfil, así como sobre los criterios utilizados por la Justicia para su concesión.