Por qué hay demoras en el trámite por la ciudadanía española

La demanda para obtener la ciudadanía española creció de manera sostenida en los últimos años y, con ella, también se multiplicaron las demoras en los trámites. Miles de argentinos que iniciaron el proceso denuncian largas esperas, turnos escasos y expedientes que avanzan con lentitud.

Uno de los principales factores detrás de esta situación es el fuerte aumento de solicitudes tras la implementación de la Ley de Memoria Democrática, que amplió las posibilidades de acceder a la nacionalidad, especialmente para descendientes de españoles. Esta medida generó un aluvión de pedidos en consulados y registros civiles.

Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores de España reconocen que el volumen de solicitudes supera ampliamente la capacidad operativa actual, lo que impacta en los tiempos de respuesta. A esto se suman limitaciones administrativas, falta de personal y sistemas que no siempre logran absorber la demanda.

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En ciudades con alta concentración de trámites, como Buenos Aires, conseguir un turno puede demorar meses, lo que retrasa aún más el inicio del proceso. Una vez presentado el expediente, la resolución también puede extenderse más de lo previsto.

Otro de los puntos que genera demoras es la necesidad de presentar documentación completa y correctamente legalizada. Errores en partidas de nacimiento, datos incompletos o falta de apostillas obligan a rehacer gestiones, lo que dilata los plazos.

En este contexto, especialistas recomiendan revisar cuidadosamente los requisitos antes de iniciar el trámite y mantenerse informados a través de los canales oficiales. Mientras tanto, quienes esperan una respuesta siguen atentos a posibles medidas que agilicen un proceso cada vez más demandado.