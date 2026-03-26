645 mil argentinos solicitaron la ciudadanía española.

El consulado General de España en Buenos Aires recibió más de 645.000 solicitudes. Ante la avalancha de pedidos, cuyo plazo para presentar la documentación venció el 22 de octubre pasado, se originó en la prórroga de un año otorgada por las autoridades españolas para atender las solicitudes que ya había generado la normativa.

El fenómeno de la tramitación de la ciudadanía española para descendientes de exiliados, prevista en la Ley de Memoria Democrática, provocó un colapso administrativo sin precedentes.

645.000 son las solicitudes de argentinos en el Consejo de Residentes Españoles que generaron un colapso administrativo. En ese contexto, el Ministerio de Asuntos Exteriores, y la Unión Europea y Cooperación resolvieron tercerizar la carga de los expedientes en formato papel al registro civil digital, con el objetivo de agilizar esta etapa del proceso.

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Desde el Consulado advirtieron: “En estos momentos se están cerrando con Madrid los detalles operativos de este nuevo sistema, que en breve entrará en vigor".