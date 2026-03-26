Reparten 366 metros de sandwiches de carne.

Una fila de 366 metros estableció un nuevo récord mundial. Más de 100 empleados y voluntarios participaron en la preparación y ensamblaje de los sándwiches, que se presentaron para la certificación oficial de Guinness World Records.

La iniciativa se llevó adelante en el Aeropuerto Internacional de Filadelfia. Los sandwiches se distribuyeron entre trabajadores del aeropuerto, en especial al personal de seguridad. El desafío requirió 450 kilogramos de carne y 102 kilogramos de salsa de queso, cifras que ejemplifican la magnitud del evento.

Restaurantes como Chickie’s & Pete’s, Geno’s Steaks, Jim’s South St. Famous Cheesesteaks, Passyunk Steaks y Tony Luke’s participaron activamente en la preparación. Cada uno aportó empleados y materia prima para ensamblar 1.291 sándwiches, alineados sin interrupciones para cumplir las normas de Guinness World Records.

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La organización de la fila de 366 metros exigió una logística precisa. Más de 100 personas participaron en el armado y el proceso completo tomó aproximadamente una hora. Los transeúntes, empleados y pasajeros presenciaron el montaje, que transformó la terminal en una fiesta gastronómica.

La repercusión del récord trascendió los límites de Filadelfia. Medios nacionales informaron sobre la magnitud del evento y resaltaron la respuesta solidaria de la comunidad aeroportuaria.