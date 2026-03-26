Cayó un ciudadano boliviano con un kilo de cocaína

Un pasajero de un ómnibus fue detenido por la Gendarmeria en un control en el Peaje Molle Yaco, en la provincia de Tucumán, debido a la ingesta de un kilo de cocaína para su traslado.

Según trascendió, el hombre manifestó poseer dolores abdominales en el ómnibus y, ante esa situación, lo trasladaron al hospital más cercano en donde pudieron observar la presencia de los envoltorios ingeridos mediante placas radiográficas.

Ante el riesgo que revestía en su salud, el ciudadano fue derivado a un hospital en la capital de Tucumán donde estuvo bajo los controles médicos correspondientes y evacuó las 95 cápsulas ingeridas.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El ómnibus, que fue detenido en el control del Peaje Molle Yaco, provenía de San Salvador de Jujuy y dirigía a la provincia de Mendoza.

Además, se dispuso el secuestro de la droga que tenía origen boliviano y la detención de la persona que la transportaba.