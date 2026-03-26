Cuáles son las cinco carreras en el top 50 mundial del ránking QS.

Según el ranking QS por disciplinas 2026, cinco carreras de la Universidad de Buenos Aires (UBA), están entre las 50 mejores del mundo. En total, Argentina mantiene 18 disciplinas entre las mejores 100, la misma cantidad que en 2025.

¿Cuáles son las cinco disciplinas de la UBA que se ubican en el top 50 mundial? Se trata de Lenguas Modernas (22°), Ingeniería en Petróleo (35°), Antropología (43°), Derecho (34°) e Historia del Arte (rango 26-50).

Cabe destacar que la carrera de Letras –Lenguas Modernas– de la UBA es la mejor rankeada de todas las que se dictan en el país.

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El QS World University Rankings by Subject 2026 evalúa más de 21.000 programas académicos de 1.900 universidades en 100 países, en 55 disciplinas y cinco grandes áreas de conocimiento: Artes y Humanidades, Ingeniería y Tecnología, Ciencias de la Vida, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales.

Por ello, en esta edición, 16 universidades argentinas suman 134 apariciones en el ranking, con una mejora neta del 12%, según el comunicado de QS: 43 posiciones suben, 27 bajan, 44 se mantienen y 20 ingresan por primera vez. La UBA concentra 45 de las 134 apariciones argentinas –un tercio del total– y lidera a nivel nacional en 42 áreas del conocimiento.