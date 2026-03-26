Baja expectativa por la venta de huevos de pascua.

A pocos días de Semana Santa, se advierte un menor flujo de ventas en quioscos y supermercados de huevos de pascuas, por lo que crece la preocupación y las fábricas reportan una caída de entre 10% y 15% en la producción.

El descenso preocupa al sector y refleja tanto la presión del contexto económico como los cambios en los hábitos de consumo.

Este retroceso coincide con un aumento acelerado del precio internacional del cacao, materia prima clave para elaborar chocolate.

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Según especialistas, el incremento global del insumo encareció de forma directa los costos internos, afectando la rentabilidad y obligando a las empresas a ajustar volúmenes de producción.

Por ese motivo, los empresarios explican que el encarecimiento de la materia prima importada contribuye a la reducción de la oferta. La fabricación de huevos de chocolate no solo disminuye por factores económicos, sino también por el posicionamiento del producto como artículo no esencial, según alertan desde las cámaras empresariales.