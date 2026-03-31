El Gobierno confirmó el pago de un bono de 70 mil para los jubilados.

El Gobierno nacional confirmó el pago de un bono extraordinario de 70 mil pesos destinado a jubilados y pensionados, en un intento por aliviar el impacto de la inflación sobre los ingresos del sector.

La medida fue anunciada por la administración del presidente Javier Milei y estará dirigida principalmente a quienes perciben el haber mínimo. El refuerzo se abonará junto con los ingresos mensuales y no requerirá trámites adicionales.

Según informó la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), el bono será acreditado de manera automática siguiendo el calendario habitual de pagos, de acuerdo a la terminación del DNI.

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Desde el Ejecutivo señalaron que el objetivo es compensar parcialmente la pérdida del poder adquisitivo frente al aumento sostenido de los precios. Sin embargo, el anuncio generó reacciones dispares: mientras algunos sectores lo consideran un alivio inmediato, otros lo califican como insuficiente ante la magnitud de la crisis económica.

Especialistas en materia previsional advierten que este tipo de medidas, si bien aportan una solución en el corto plazo, no reemplazan la necesidad de una actualización estructural de los haberes jubilatorios.

En este contexto, el bono vuelve a instalar el debate sobre la situación de los adultos mayores en Argentina y las políticas necesarias para garantizar ingresos que acompañen el costo de vida.