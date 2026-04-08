Se hacía pasar por médica y hacía cirugías.

Un caso que genera preocupación en el sistema de salud salió a la luz en la provincia de Río Negro, donde una mujer fue denunciada por ejercer como cirujana sin contar con título habilitante desde el inicio de la pandemia de COVID-19.

Según informaron fuentes judiciales, la acusada habría trabajado durante varios años en distintos centros de salud, presentándose como profesional médica y participando incluso en procedimientos quirúrgicos. La investigación se inició tras una denuncia que puso en duda su matrícula y formación académica.

El caso tomó intervención de la Justicia provincial, que ahora busca determinar cómo logró sostener su actividad durante tanto tiempo sin que se detectaran irregularidades. Entre las principales hipótesis, se analiza la posible falsificación de documentación y fallas en los controles administrativos de las instituciones donde prestaba servicios.

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De acuerdo con las primeras averiguaciones, la mujer se habría incorporado al sistema de salud en un contexto de alta demanda de personal durante la pandemia, lo que pudo haber facilitado su ingreso sin una verificación exhaustiva de sus antecedentes.

Las autoridades también investigan si hubo complicidad o negligencia por parte de responsables de clínicas o centros médicos que la contrataron. En este sentido, no se descarta que la causa pueda ampliarse a otras personas involucradas en la cadena de control.

El Ministerio de Salud provincial inició una revisión interna para detectar posibles casos similares y reforzar los mecanismos de validación de títulos y matrículas profesionales. Además, se busca identificar a pacientes que hayan sido atendidos por la falsa cirujana para evaluar posibles consecuencias en su salud.

El delito de ejercicio ilegal de la medicina contempla penas que pueden incluir prisión, especialmente si se comprueba que hubo riesgo o daño para los pacientes.

El caso reabre el debate sobre los controles en el sistema sanitario, en particular en situaciones de emergencia como la pandemia, donde la urgencia por cubrir puestos críticos puede derivar en fallas que ponen en riesgo la seguridad de la población.