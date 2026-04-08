Por qué los autos híbridos importados son más baratos en la Argentina

En un mercado automotor golpeado por la caída del consumo y el aumento sostenido de los precios, los autos híbridos comienzan a mostrar una particularidad que llama la atención: en algunos casos, resultan más baratos —o al menos competitivos— frente a modelos tradicionales a combustión dentro de la Argentina.

Lejos de tratarse de una tendencia global, esta situación responde a una combinación de factores locales que alteran la estructura de precios y generan condiciones favorables para este tipo de vehículos.

Beneficios impositivos, la clave

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Uno de los principales motivos es la política arancelaria vigente. En la Argentina, los vehículos híbridos y eléctricos pueden acceder a reducciones o exenciones en los aranceles de importación, siempre que cumplan con ciertos requisitos y cupos establecidos por el Gobierno.

Esto permite que modelos importados lleguen al país con una carga impositiva menor en comparación con autos convencionales, que suelen tributar aranceles más altos.

Menor carga de impuestos internos

Otro factor determinante es el impacto del llamado “impuesto al lujo”. Muchos autos tradicionales, especialmente los de gama media-alta, quedan alcanzados por este tributo debido a su precio. En cambio, algunos híbridos logran ubicarse por debajo de ese umbral o reciben tratamientos diferenciales, lo que mejora su competitividad.

Estrategia de las automotrices

Las marcas también juegan un rol clave. Varias automotrices están apostando a posicionar modelos híbridos en el mercado local como parte de una estrategia global de transición hacia tecnologías más limpias. Para ello, en algunos casos absorben parte de los costos o ajustan márgenes para hacerlos más atractivos.

Entre los modelos más representativos que se comercializan en el país se destacan el Toyota Corolla Hybrid, el Toyota Corolla Cross Hybrid y el Ford Maverick Hybrid, que han ganado terreno en ventas en los últimos años.

Costos de uso más bajos

Si bien el precio de compra es un factor importante, también influye el costo total de uso. Los híbridos consumen menos combustible y requieren menos mantenimiento en ciertos componentes, lo que los vuelve más económicos a largo plazo frente a vehículos tradicionales.

Un mercado con distorsiones

Especialistas coinciden en que esta aparente ventaja de los híbridos no responde necesariamente a una mayor eficiencia del mercado, sino a distorsiones propias de la economía argentina, como la presión impositiva, la volatilidad cambiaria y las restricciones a las importaciones.

En ese contexto, no todos los modelos híbridos son más baratos, pero sí logran posicionarse en segmentos donde compiten de igual a igual —o incluso por debajo— de autos convencionales.

¿Tendencia o situación coyuntural?

El fenómeno abre interrogantes sobre el futuro del mercado automotor local. Mientras en otros países los autos híbridos suelen ser más caros que sus equivalentes a combustión, en la Argentina la ecuación puede invertirse.

Por ahora, todo indica que se trata de una situación coyuntural, atada a políticas específicas y condiciones económicas particulares. Sin embargo, también refleja un cambio de fondo: la transición hacia vehículos más eficientes ya no es solo una cuestión ambiental, sino también económica.