Victoria Villarruel activó pasantías con salarios mayores a la jubilación

La vicepresidenta Victoria Villarruel quedó en el centro del debate tras la puesta en marcha de un programa de pasantías cuyos ingresos, en algunos casos, superan el haber jubilatorio mínimo.

La iniciativa, orientada a promover la formación y la inserción laboral de jóvenes, contempla esquemas de capacitación en distintas áreas con una retribución económica. Sin embargo, el monto de esas asignaciones generó controversia al compararse con los ingresos que perciben millones de jubilados en el país.

Desde el entorno de la funcionaria explicaron que el objetivo del programa es brindar oportunidades de aprendizaje y acercar a los jóvenes al mundo del trabajo formal. Además, sostienen que las pasantías buscan acompañar el desarrollo profesional en un contexto económico adverso.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

No obstante, especialistas en temas previsionales y sectores de la oposición cuestionaron la medida, al considerar que pone en evidencia el deterioro del poder adquisitivo de las jubilaciones. En ese sentido, remarcan que la comparación entre ambos ingresos refleja una problemática estructural del sistema.

Organizaciones de jubilados también manifestaron su preocupación y reclamaron una recomposición urgente de los haberes, en medio de una inflación que impacta con mayor fuerza en los sectores de ingresos fijos.

El tema ya se instaló en la agenda pública y promete generar nuevas discusiones sobre el equilibrio entre políticas de empleo, formación y la situación de los adultos mayores en Argentina.