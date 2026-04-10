"Adorni está muy afectado": Bullrich volvió a defender al jefe de Gabinete

Patricia Bullrich contó este viernes 10 durante su participación en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, que Manuel Adorni está “muy afectado” por todo el escándalo que lo envuelve y aclaró que Javier Milei “tomó la decisión” de mantenerlo como jefe de gabinete.

“Es imposible que yo le diga qué hubiera hecho en su lugar. Él recién arranca en política, viene de otro ámbito, trabajó muchos años en lo privado”, reflexionó.

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Además, señaló que no serán ellos quienes determinen su culpabilidad, ya que el caso está judicializado y es allí donde tiene que resolverse. “Dejemos que la Justicia hable; mientras tanto, el Presidente tomó una decisión: mantener a Adorni en su cargo. Él está muy tocado, personalmente, en su familia, pero esa es la decisión tomada. Esto queremos hacerlo para todo: no acusar, dejar que ese trabajo lo haga la Justicia”.

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La senadora habló también de su relación con Mauricio Macri y opinó sobre la reconfiguración del PRO de cara a las elecciones presidenciales de 2027 y su relación con Victoria Villarruel.

Consultada sobre la posibilidad de que el ex vocero se tome licencia, Bullrich afirmó que es una decisión personal entre Adorni y el Presidente, que no la involucra.

“Eso es una decisión sobre el impacto que le produce a él y a su familia. Es una conversación de él con el Presidente, no es una conversación en la que puedo participar”. Y agregó: “Él no viene de la política; los que venimos de la política tenemos el cuero más duro. Pero él está en esta situación de ser la primera vez”, resaltó Bullrich.

“Nos duele, imagínense la familia de Adorni. ¿Pero cuál es el impacto en el Gobierno? El Gobierno va a seguir con este principio: no declarar culpable a nadie sin fallo de la Justicia”, afirmó en esa oportunidad.

“Adorni ha decidido mantener una posición de silencio respecto al tema y dejarlo en manos de la Justicia. La Justicia está actuando y determinará si sus acciones fueron hechas a derecho o no. Nosotros tenemos confianza en que las cosas van a salir bien, pero en definitiva hay un fiscal y un juez que son los que van a decidir”, enfatizó.

También habló sobre la inflación y sostuvo que “ahora subió, pero tenemos un panorama de que va a seguir bajando” e hizo una comparación con lo que pasó con el Riesgo País. “Subió el año pasado porque tuvimos una crisis política muy fuerte, la pérdida de control de las cámaras. Y ahora el riesgo país sigue bajando”, sostuvo en la Bolsa de Comercio”, dijo al respecto.

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En el tramo final de su exposición, la ex ministra sostuvo: “Cuando uno atraviesa un río difícil, va a tener momentos de zozobra. Hay que seguir por el rumbo, no hay que desviarse. Hay que tener coraje, valentía y hay que saber que si nos desviamos nos caemos y que si seguimos adelante el país sale adelante de una vez y para siempre”.

La relación con Macri

La exministra hizo referencia a la situación que atraviesa su relación con Mauricio Macri: “Hace un tiempo que no lo veo, lo saludé para su cumpleaños”.

Además, detalló que su respeto hacia él sigue intacto: “Fue mi presidente, yo fui su ministra, lo voy a respetar siempre”.

En ese contexto, defendió otra vez su decisión de haberse sumado al espacio libertario en el balotaje.

“Nosotros creíamos que eso no se terminaba en el apoyo de votos, sino que había que involucrarse en el Gobierno y comprometerse”, indicó y agregó: “Fue la decisión correcta: meter la cabeza, los pies y el cuerpo para sacar al país adelante”.

Respecto de su antiguo espacio político en el Congreso, dijo: “El PRO está ayudando en el Congreso y en las elecciones, por eso quizás Mauricio tiene una posición más de ir ley por ley, pero igual vota todo porque está convencido de las ideas”.

Sin embargo, lanzó un guiño a Macri cuando se refirió a las elecciones de 2027. Bullrich reflexionó sobre la organización del peronismo e insinuó que “del otro lado tenemos que hacer lo mismo”.

“Ese lado se está organizando. ¿De este lado qué? ¿Vamos a ir divididos? No, tenemos que ir todos juntos, si no le estamos dando ventaja a los otros que se están organizando”.

En ese sentido, también habló de su relación con Victoria Villarruel, la cual definió como institucional y orientada a evitar conflictos.

“Tengo una relación institucional. Todas las semanas tengo que ordenar con ella las sesiones, la agenda parlamentaria y el funcionamiento de la Cámara”, graficó la exfuncionaria.

Resumió su vínculo con la vicepresidenta: “Mi objetivo, y el que me planteó el Presidente, es: ‘saquemos las leyes necesarias para que Argentina sea grande otra vez’”. Y concluyó: “Evito la confrontación porque mi objetivo es sacar leyes”.

RG