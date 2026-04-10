El vuelo de Manuel Adorni y su esposa para volver de Nueva York costó 10.000 dólares

La Justicia incorporó nuevos datos sobre el vuelo de regreso desde Nueva York de Manuel Adorni y su esposa Bettina Angeletti, tras su participación en la comitiva oficial que asistió a “Argentina Week 2026”.

El reporte detalla que el costo total de los pasajes superó los 10.000 dólares: el ticket correspondiente al jefe de Gabinete alcanzó los 4.910,35 dólares, mientras que el de Angeletti se ubicó en 5.154,55 dólares. En total son 10.064,90 dólares. En cuanto a la reserva, el documento señala que la del funcionario figura vinculada a “RESERVASPASAJES//JEFATURA.GOB.AR, Cytric y marcas de “MISIÓN OFICIAL””.

Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, en Nueva York

Ambos aparecen registrados como pasajeros del mismo vuelo físico JFK-EZE, identificado como DL 115, con fecha del 14 de marzo de 2026. La partida se produjo a las 22:25 desde Estados Unidos y el arribo a Ezeiza se concretó a las 10:15 del día siguiente. El trayecto se realizó sin escalas.

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Adorni viajó con un pasaje emitido el 24 de febrero de 2026 y no despachó equipaje; en tanto, el ticket de Angeletti se emitió el 25 de febrero de 2026 con dos valijas registradas. Ambos volaron por Delta y no lo hicieron en clase turista: Adorni ocupó l asinto 1 G y su esposa el 1 C.

La documentación incorporada al expediente, a pedido de la fiscalía, aporta elementos concretos para la investigación sobre quién afrontó los gastos correspondientes al viaje de la esposa del jefe de Gabinete, en el marco de su incorporación a la comitiva oficial encabezada por el presidente Javier Milei.

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Desde el entorno del funcionario sostienen que Angeletti abonó su propio pasaje, mientras que el traslado de Adorni corrió por cuenta de la Jefatura de Gabinete, en su condición de integrante de la delegación oficial.

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El fiscal Gerardo Pollicita analiza 19 vuelos atribuidos a Manuel Adorni, con el objetivo de determinar cuáles correspondieron a traslados oficiales y cuáles a desplazamientos de carácter privado.

El eje de la investigación apunta a establecer si el jefe de Gabinete cuenta con la capacidad económica suficiente para afrontar los gastos derivados de esos viajes.

Adorni había señalado que su pareja Bettina Angeletti viajó junto a la comitiva presidencial en calidad de invitada por la Presidencia de la Nación y aseguró que su traslado no implicó erogaciones para el Estado.

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Nuevos requerimientos judiciales en la causa Adorni

El juez federal Ariel Lijo debe resolver una serie de nuevas solicitudes impulsadas por el fiscal Pollicita, derivadas de la declaración testimonial de la escribana Adriana Nechevenko.

Adriana Mónica Nechevenko, la escribana de Manuel Adorni declaró en Comodoro Py

El requerimiento contempla el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Manuel Adorni y de su esposa Julieta Bettina Angeletti, con el propósito de acceder a información detallada sobre cuentas bancarias, depósitos a plazo, créditos, préstamos, consumos con tarjetas y eventuales vínculos con billeteras virtuales.

Asimismo, la fiscalía pidió a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) datos sobre la situación fiscal y patrimonial de Adorni y Angeletti, con el objetivo de profundizar en sus ingresos, bienes y movimientos financieros desde que el funcionario asumió en el Gobierno nacional.

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En relación con el expediente centrado en la compra de un departamento ubicado en Miró al 500, en el barrio porteño de Caballito, escriturado el 18 de noviembre de 2025 por un monto declarado de 230 mil dólares, el fiscal busca determinar si la operación incluyó una hipoteca por 200 mil dólares otorgada por las vendedoras del inmueble, sin interés y con un plazo de devolución de un año, tal como declaró la escribana Adriana Mónica Nechevenko, o si existió un acuerdo por fuera de lo documentado.

La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, quien advirtió presuntas inconsistencias en las declaraciones juradas de Adorni. En ese planteo sostuvo que su patrimonio habría registrado un incremento superior al informado ante la Oficina Anticorrupción.

NG/ff