El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este lunes 13 de abril

Este lunes 13 de abril el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.345 pesos y cotiza a 1.395 pesos para la compra.

El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.500 pesos para que la divisa estadounidense flote.

Dólar Banco Nación

- Compra: $1.345.

- Venta: $1.395.

Dólar Blue

- Compra: $1.379

- Venta: $1.404.

Dólar MEP

Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.410,30 para la compra, y $1.411,54 para la venta.

Este lunes 13 de abril la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:

Bancor

- Compra: $1.345.

- Venta: $1.405.

BBVA

- Compra: $1.350.

- Venta: $1.400.

ICBC

- Compra: $1.345.

- Venta: $1.400.

Banco Supervielle