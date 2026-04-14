Un puñado de grandes empresas concentran poder y definen los precios de la mesa de los argentinos

En los últimos dos años los argentinos cambiaron en esencia su forma de consumir. En el segmento de productos básicos pasaron de stockear y licuar el costo con la inflación acelerada a administrar gastos y elegir lo más barato. Una economía de supervivencia que ahora vuelve a tener a la aceleración de precios por encima del 3% como factor de presión, mientras el poder adquisitivo de los salarios se achica. Fijar los valores en ese contexto es el desafío para las 20 empresas que explican la mayor parte de las ventas del mercado alimenticio y la canasta básica en el país.

Son casi las mismas desde el cambio de gestión, aunque el giro abrupto de modelo económico en el Gobierno de Javier Milei provocó que gigantes que hace sólo un par de años ocupaban los lugares más altos del ranking desaparecieran del conteo y otras sumaran concentración, mientras pequeñas y medianas empresas pierden participación, se achican, o caen.

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El nuevo mapa del poder en las góndolas

Según datos de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) del 2019, el 74% de la facturación en góndolas de supermercados se concentra en un puñado de firmas. Un relevamiento de mercado al que accedió PERFIL actualizó el listado con los shares de 2026 y reemplazó a actores que salieron del mercado o fueron reconfigurados. Esas empresas son:

-Unilever: Limpieza, almacén, perfumería.

-Arcor + Danone / Mastellone: Lácteos, almacén, golosinas, bebidas.

-Coca-Cola Company: Bebidas.

-Molinos Río de la Plata: Almacén (pastas, harinas, arroz, aceites).

-PepsiCo: Bebidas, almacén (snacks, cereales).

-Mondelez: Golosinas, almacén (jugos en polvo).

-Nestlé: Almacén, lácteos, leches infantiles.

-Cervecería Quilmes (AB InBev): Bebidas (cerveza)

-Molino Cañuelas: Almacén (harinas, aceites).

-Bimbo: Almacén (panificados).

-CCU: Bebidas (cerveza, aguas — JV con Danone).

-SC Johnson: Limpieza del hogar.

-Colgate-Palmolive: Higiene personal.

-Grupo Ayudín (ex Clorox): Limpieza del hogar.

-Kenvue (ex J&J consumo): Perfumería, higiene personal.

-Kimberly-Clark: Perfumería, higiene personal.

-Papelera del Plata (Softys): Perfumería, higiene personal.

-Swift / BRF: Frescos (embutidos y carnes procesadas).

-Bunge / AGD / Cañuelas: Almacén (aceites).

-Establecimiento Las Marías: Almacén (yerba mate).

En el camino quedaron grandes nombres y otras leyendas corporativas absorbieron negocios y ganaron participación. El caso más reciente fue la compra del 51% de Mastellone por parte de Arcor y Danone, que creó un "superjugador" que domina desde lácteos básicos hasta golosinas, galletitas (vía Bagley) y bebidas, controlando una porción del mercado que antes estaba fragmentada en tres grandes grupos.

La alianza estratégica pasará a controlar de forma integrada una importante porción de las ventas de la leche fluida, un sector muy atomizado que atraviesa una crisis en sus productores chicos y medianos por la producción que no encuentra demanda. Además, tendrá una fuerte porción del mercado alimenticio con una posición importante en, al menos, 10 productos de las góndolas, combinando horizontalidad —por la variedad de productos de Arcor— y liderazgo en artículos de valor agregado en el caso de Danone.

Ganadores y perdedores, sector por sector

Por el contrario, la láctea SanCor, que ostentaba una fuerte participación años atrás, está en concurso de acreedores desde febrero de 2025. “El concurso está en la etapa de determinación y consolidación de las acreencias, previo a la negociación entre partes. En lo productivo, se está procesando leche propia y de terceros con contratos de fasón y elaboración. Hoy, la participación de mercado no es relevante”, explicaron fuentes allegadas a la compañía.

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En el caso de las bebidas, Coca-Cola y PepsiCo aparecen como los más fuertes. De hecho, Coca-Cola lidera hace cinco años el ránking de Consumer Reach Points (CRP) y es la más elegida de la canasta de consumo masivo, según reveló la última edición del estudio Brand Footprint de la consultora Worldpanel by Numerator. Y para las bebidas alcohólicas, entre los grandes que ganaron terreno está CCU, productora de la cerveza Heineken, entre otras marcas. Según datos del sector a los que accedió PERFIL, en el segmento Cervecería y Maltería Quilmes sigue siendo el líder, con más del 60% de las ventas, mientras que CCU tiene poco más del 30%. El resto está repartido entre artesanales e informales.

Para el segmento de cuidado personal, la concentración es estructural y se reparte entre muy pocos nombres globales. El mercado se divide principalmente entre Unilever, SC Johnson y el Grupo Ayudín (que absorbió las operaciones de Clorox). En higiene y perfumería, la salida de algunos jugadores dejó el terreno a Kenvue (ex J&J), Kimberly-Clark, Colgate-Palmolive y Papelera del Plata (Softys). Es un sector con barreras de entrada altísimas donde pocas empresas explican casi la totalidad de la góndola.

En harinas y aceites, la industrialización está en manos de un puñado de firmas. Molinos Río de la Plata y Molino Cañuelas siguen siendo los "dueños" de la góndola de secos (pastas, harinas), y en aceites se agrupa en el trío Bunge / AGD / Cañuelas, que maneja tanto la exportación como el consumo interno.

La pulseada oficial contra la inflación y el factor Talvi

En gobiernos anteriores, bastaba con llamar a representantes de estas 20 firmas y a supermercadistas para negociar programas de precios. La gestión de Milei lo hace distinto. Si bien eliminó planes tales como Precios Justos y fideicomisos de materias primas específicas, cuando buscó morigerar los valores de productos de primera necesidad intervino con presiones públicas, tales como las directivas del ministro de Economía, Luis Caputo, a las grandes cadenas de comercialización de no aceptar listas de proveedores con aumentos de precios.

En el primer tramo de la administración libertaria el rubro Alimentos y Bebidas fue un detractor del avance de precios. Mientras que en 2024 el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló un 117,8%, la categoría avanzó 94,7%. Siendo el rubro de mayor incidencia en la estadística, el aumento por debajo del nivel general le restó cifras al índice. En 2025, la dinámica se dio vuelta: la inflación anual fue del 31,5% y la división alimentaria tuvo un alza del 32,2%. En lo que va del 2026, esa relación se intensificó con incrementos del 4,7% en enero y 3,3% en febrero, cuando ambos meses tuvieron un promedio general del 2,9%.

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Dos decisiones que tomó Caputo en el último tiempo muestran una expectativa contraria a la de Milei, que dijo en declaraciones públicas que la inflación comenzaría con cero en julio o agosto. Una es la incorporación de Ernesto Talvi al círculo de asesores del jefe de Economía. Un exfuncionario uruguayo que fue partícipe del plan de estabilización inflacionaria del país vecino y que ha dicho públicamente que un programa de esas características toma entre cinco y siete años en tener éxito. La otra es el reciente freno al impuesto a los combustibles y la posibilidad de aumentar el corte de bioetanol en medio de la volatilidad de los precios del petróleo, que ya sumó subas del 20% en las estaciones de servicio. Un ítem clave que se traslada a toda la cadena de precios.

Derrumbe de ventas y recambio en la cúpula corporativa

Los precios suben en una economía que creció por las exportaciones del agro, el petróleo y la intermediación financiera, pero cayó de forma constante el consumo. Datos de la consultora Scentia —que las alimenticias miran para tomar decisiones de negocios— advierten que está en el nivel más bajo desde 2024. En febrero, el indicador cayó 6,3% respecto de diciembre, luego de un desplome interanual del 3,4% (y del 2,1% en el primer bimestre) en las compras en supermercados, autoservicios, farmacias, e-commerce, mayoristas y kioscos.

Más allá de los niveles de ventas, los hábitos cambiaron totalmente. Según un informe de Consumer Insights, elaborado por Worldpanel by Numerator, el consumidor argentino no abandonó masivamente las categorías de productos, pero sí cambió su forma de comprar, disminuyendo las visitas a los puntos de venta y achicando las canastas. Este nuevo perfil describe a consumidores más exigidos, que se ven obligados a planificar y medir sus gastos, con una marcada polarización en la toma de decisiones y una preferencia por canales de venta que logran alinearse con la coyuntura actual.

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“La mayoría de las categorías de productos logró sostener su base de shoppers, pero con un fuerte deterioro en la frecuencia (-8,2% en el último trimestre) y el volumen de compra (-4,7% en el último trimestre). El 41% de las mismas se contrajo en volumen en 2025, el 39% dejó de ser prioridad y cayó a partir del último trimestre, y sólo una minoría (17%) logró crecer de manera sostenida en el año”, indicó el estudio y aclaró que la contracción fue generalizada, aunque algunas canastas como alimentos secos, lácteos y refrigerados/congelados mostraron mayor capacidad de resistencia, apalancadas en su carácter esencial.

Esta reorganización de las familias se tradujo, en las empresas, con cambios de administradores: los CEOs. Del listado citado, Unilever cambiará el próximo 1 de julio a su gerente general. Laura Barnator dejará su cargo a Daniel Cors, quien estuvo desde 2022 en el management de Chile y apunta a una visión de eficiencia operativa. Coca-Cola, Quilmes, Bimbo y la ahora local Ayudín (ex Clorox) también movieron fichas en los últimos dos años. Según comentaron a este medio desde distintas empresas, los recambios responden a un clima de época. Las grandes buscan quienes administren una sobreoferta con baja demanda, en algunos casos, en negocios más concentrados.

AM/ML