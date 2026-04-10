La inflación en la Ciudad de Buenos Aires volvió a tomar temperatura en marzo. Según el Instituto de Estadística y Censos porteño, el IPCBA subió 3% en el mes, una aceleración frente al 2,6% registrado en febrero. Con este dato, el primer trimestre cerró con un avance acumulado de 8,9%, mientras que la variación interanual se ubicó en 32,1%, apenas 0,3 puntos porcentuales por debajo del mes previo.

Inflación en alimentos: bajaron 0,4% la primera semana de abril, pero lácteos y carnes siguen bajo la lup

El dato deja una señal relevante para la macro: la desaceleración de la inflación todavía no es lineal. Después del 3,1% de enero, el índice había bajado a 2,6% en febrero, pero en marzo volvió a ubicarse en 3%. La suba estuvo explicada sobre todo por vivienda, transporte, alimentos, educación y salud, divisiones que en conjunto explicaron el 79,6% del aumento del nivel general.

En la comparación con febrero, marzo mostró además una presión más marcada de los precios regulados. Ese componente avanzó 6,5% mensual, muy por encima del nivel general, impulsado por las cuotas de colegios, el boleto de colectivo, los combustibles, la electricidad y la medicina prepaga. En paralelo, la inflación núcleo, medida por el “Resto IPCBA”, fue de 2,7%, mientras que los estacionales cayeron 4,5%, ayudados por bajas en hoteles, paquetes turísticos y pasajes aéreos.

Dentro de esa dinámica, los alimentos volvieron a ocupar un lugar central. El rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas subió 2,6% en marzo, por debajo del nivel general, pero aportó 0,45 puntos porcentuales al índice total, sólo por detrás de Vivienda y de Transporte, que incidieron 0,65 puntos cada uno. Es decir, no fue el capítulo con mayor aumento porcentual, pero sí uno de los que más empujó la inflación por su peso en la canasta.

El informe oficial muestra que, dentro de alimentos, el principal impulso provino de carnes y derivados, con una suba de 6,3% mensual. También presionaron pan y cereales, que avanzaron 2%, y leche, productos lácteos y huevos, con 2,1%. En sentido contrario, verduras, tubérculos y legumbres bajaron 3,3% y frutas retrocedieron 1,8%, lo que ayudó a moderar parcialmente la suba del capítulo.

Para la lectura de inflación, ese punto no es menor. Alimentos sigue siendo uno de los rubros más sensibles por su impacto cotidiano y por su peso dentro del índice. En marzo no lideró el ranking de aumentos, pero sí volvió a quedar entre los principales motores del IPC porteño, en un mes donde la carne mostró una presión marcada sobre la canasta básica. A nivel interanual, además, alimentos y bebidas no alcohólicas acumularon una suba de 29,1%.

En la apertura por bienes y servicios también se observa una diferencia relevante. Los bienes subieron 2,8% en marzo, mientras que los servicios avanzaron 3,1%. Según el informe, en los bienes pesaron principalmente los aumentos en alimentos, sobre todo carnes, y en combustibles. En servicios, en cambio, incidieron las cuotas educativas, restaurantes y casas de comida, el boleto de colectivo, los alquileres y los gastos comunes.

Así, el dato de marzo en CABA deja una foto con varios focos de presión al mismo tiempo. La aceleración respecto de febrero estuvo asociada a una combinación de regulados, transporte, educación y alimentos. Para el Gobierno, el número porteño funciona como una señal de alerta porque suele anticipar el tono del IPC nacional, aun con diferencias metodológicas y de cobertura.

Los rubros que más subieron en marzo

El mayor aumento del mes fue en Educación, con 8,6%, por las subas en las cuotas de los establecimientos de enseñanza formal. Le siguió Transporte, con 6%, traccionado por combustibles y boleto de colectivo. Luego aparecieron Equipamiento y mantenimiento del hogar, con 3,9%; Prendas de vestir y calzado, con 3,8%; y Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con 3,2%.

El lugar de los alimentos

Aunque Alimentos y bebidas no alcohólicas subió 2,6%, por debajo de varios rubros, su importancia fue mayor por incidencia: explicó 0,45 puntos del 3% mensual del IPCBA. Dentro del capítulo, sobresalió Carnes y derivados, con 6,3%, seguida por Pescados y mariscos, con 4,5%, Aceites, mantecas y otras grasas, con 3%, y Leche, productos lácteos y huevos, con 2,1%. Las bajas en Verduras (-3,3%) y Frutas (-1,8%) evitaron una presión todavía mayor.