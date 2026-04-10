Los precios de alimentos y bebidas comenzaron abril de 2026 con una baja de 0,4%

En la primera semana de abril del 2026, la inflación promedio en alimentos y bebidas registró una caída del 0,4% según lo indicó en su último informe privado la consultora Labour, Capital & Growth (LCG) que además detalló que en las últimas cuatro semanas la inflación promedio se desaceleró a 1,6% mensual.

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Este relevamiento se lleva a cabo mediante web scraping los miércoles, relevando el precio de ocho mil alimentos y bebidas de cinco supermercados. Además, los ponderadores corresponden a la estructura de Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires.

De acuerdo a los datos de la consultora, esta reducción del 0,4% recupera una tendencia de bajas que se repitió durante dos semanas en marzo (0,2% y 0,6%) y fue interrumpida un incremento del 1,5% en la última medición del tercer mes del 2026.

Crédito: LCG

Por otro lado, que comenzó el año, de un total de 14 mediciones semanales, solamente 5 registraron bajas y en todos los casos no se logro perforar el 0,6%.

Los productos lácteos y huevos lideraron la baja

Esta semana, cinco rubros registraron aumentos en sus precios en la primera semana de abril, "Productos lácteos y huevos" con 3,2%; “Verduras” subió 0,8%; “Frutas” aumentó 0,6%; “Azúcar, miel, dulces y cacao” alcanzó una suba de 0,2%; y por último, "Aceites" aumentó 0,1%.

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Por otra parte, los rubros que registraron bajas fueron, “Productos de panificación, cereales y pastas” con 2,3%; "Carnes" con un 2,0%; y, por último, “Condimentos y otros productos alimenticios” con una merma del 0,3%.

Esta semana, hubo dos rubros que no mostraron cambios en sus precios: “Comidas listas para llevar” y “Bebidas e infusiones para consumir en el hogar”.

Según indicaron en el informe de la consultora LCG, “la caída de precios semanal se debió por carnes (-2,0%) y panificados (-2,3%). Compenso parcialmente lácteos (+3,2%)”.

Además, en un apartado del relevamiento se destacó que la inflación mensual promedio de las últimas 4 semanas se desaceleró 0,7 puntos, ubicándose en 1,6%, mantienen la desaceleración promedio desde el pico de fines de febrero. Por otro lado, “un 70% de la inflación promedio en las últimas 4 semanas se explica por carnes y lácteos”.

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La medición de precios minoristas de Eco Go

En tanto, la medición EcoGo detectó que la inflación en alimentos y bebidas en la primera semana de abril mostró una suba de 0,5% en sus valores. Con este resultado, La inflación de los alimentos dentro del hogar se proyecta en torno al 2,0% para abril. Al incorporar la variación de los alimentos consumidos fuera del hogar (1,5%), la inflación del rubro alimentos es de 1,9%. ​

Por otra parte, a nivel general, la consultora de Marina Dal Poggetto señalo que “con todas las categorías relevadas la inflación general se proyecta en torno al 2,3% mensual. El dato es todavía preliminar y está sujeto a modificaciones”.

“Durante abril, la dinámica de precios se ve influenciada por el efecto arrastre de los combustibles. Si bien las principales refinadoras del país acordaron congelar los precios por 45 días, el incremento del 11,4% registrado en marzo dejó un arrastre estadístico del 8% para el mes en curso, lo que se traduce en una incidencia en la inflación del 0,34%”, mencionaron en el informe.

Lo último que mencionaron allí es que “paralelamente, la estacionalidad en el rubro de indumentaria continúa presionando al alza debido al recambio de temporada”.​

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Relevamiento semanal de precios de Analytica

La consultora Analytica detectó que, durante la primera semana de abril, la variación semana mostró una merma de 0,4 en los precios de alimentos y bebidas comercializados en cadenas de supermercados en todo el país. Logrando de esta manera que el promedio de las últimas cuatro semanas alcance un promedio de 1,7%.

Además, para el nivel general de precios, la consultora proyecto una suba mensual del 2,8% durante abril.

Por último, en el informe de la Analytica señalaron que en el promedio de cuatro semanas del nivel general, se destaca el aumento de pescados y mariscos (+5,3%) y azúcar, dulces, chocolates, etc. (+2,6%). Entre las categorías que tuvieron menores aumentos se encuentra pan y cereales (+1,1%) y verduras (+0,7%). Por otro lado, se registró una baja en el precio de las frutas (-0,8%).

GZ