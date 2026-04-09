El presidente Javier Milei afirmó que la inflación en Argentina “va a colapsar inexorablemente” y anticipó una baja sostenida en los próximos meses, tras un primer trimestre de 2026 marcado por tensiones en los precios. En una entrevista en la Tv Pública, el mandatario explicó las causas del reciente repunte inflacionario, defendió el rumbo económico y proyectó un escenario con menor inflación, mayor actividad y mejora en los salarios reales.

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“Inexorablemente la tasa de inflación minorista va a colapsar”, aseguró Milei, al tiempo que atribuyó parte de las presiones recientes a factores financieros y políticos. Según explicó, tras el triunfo electoral en la Ciudad de Buenos Aires, “el sistema empezó a atacar de manera violenta”, lo que derivó en una caída en la demanda de activos domésticos.

El presidente detalló que ese proceso tuvo dos efectos principales: “una de las caras es que se disparó el riesgo país” y “la caída en la demanda de dinero” que, según sostuvo, contribuyó a acelerar la inflación en el corto plazo.

Un primer trimestre “complicado” y expectativas de baja

Milei reconoció que el inicio del año presentó dificultades en materia inflacionaria. “Este primer trimestre en materia de inflación ha sido difícil”, afirmó, y lo vinculó a una combinación de factores como la recomposición de tarifas, el impacto del precio del petróleo y cuestiones estacionales.

En esa línea, explicó que estos elementos generaron presiones transitorias sobre los precios, aunque remarcó que los fundamentos económicos se mantienen firmes. “La realidad es que los fundamentals siguen estando sólidos, con lo cual más tarde o más temprano la tasa de inflación va a ceder”, sostuvo.

El mandatario también proyectó un cambio de tendencia en el corto plazo. “La actividad a partir de abril va a mejorar. Y, es más, la tasa de inflación va a empezar a caer”, afirmó.

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Según su visión, hacia adelante se espera un escenario de recuperación económica: “vemos más actividad económica, más empleo, mejores salarios reales y menos inflación”.

Críticas a economistas y explicación del proceso inflacionario

Durante la entrevista, Milei cuestionó con dureza a quienes sostienen que es necesario tolerar inflación para crecer. “Me pareció de una pobreza conceptual enorme esos economistas que dicen que hay que aceptar tener más inflación para crecer”, afirmó.

En ese sentido, agregó: “Si tener inflación generara crecimiento, Argentina debería ser una potencia mundial y, sin embargo, cuando empezó con la inflación, lejos de avanzar retrocedió”.

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Además, explicó cómo impactan los cambios de precios relativos en la dinámica inflacionaria. “Cuando salta el precio del petróleo (…) se manifiestan como inflación en el corto y después se acomoda”, indicó.

El Presidente sostuvo que la inflación de largo plazo está determinada por la política monetaria, mientras que los shocks de precios generan efectos transitorios. “En la transición se comen el impacto de estos cambios de precios relativos”, señaló.

Finalmente, Milei remarcó el rol de la demanda de dinero en la desaceleración inflacionaria. “Cuando se recomponga la demanda de dinero con mayor nivel de actividad, la inflación te empieza a bajar”, explicó, y advirtió que será necesario monitorear la tasa de interés para evitar desbalances.

GZ / lr