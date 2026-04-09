Qué esperan del dólar en 2026 los principales analistas económicos que reúne el REM del BCRA

El mercado ajustó a la baja sus expectativas para el dólar en 2026 y prevé que el tipo de cambio mayorista alcance los $1.420 en abril y cierre el año en torno a $1.700, con una suba gradual por debajo de la inflación, según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central (BCRA).

Las proyecciones de consultoras, bancos y centros de investigación relevadas a fines de marzo reflejan un escenario de estabilidad cambiaria y un ritmo de devaluación más moderado que en estimaciones previas.

Inflación y dólar en 2026: proyecciones de las consultoras que releva el Banco Central

De acuerdo con el informe publicado por el BCRA, la mediana de las proyecciones ubicó al dólar mayorista en $1.420 para el promedio de abril de 2026, lo que implicó un recorte de $31,8 respecto del relevamiento anterior.

Hacia adelante, el consenso del mercado continúa mostrando una trayectoria de subas graduales para el tipo de cambio oficial, aunque con un ritmo más contenido que en meses previos.

Qué espera el mercado para el dólar en 2026

Las nuevas proyecciones del REM indican que el dólar mayorista alcanzaría los $1.700 en diciembre de 2026, lo que implicó una corrección de $6,8 menos que la estimación anterior.

Este incremento no solo se ubica por debajo de estimaciones anteriores, sino que además queda lejos de la inflación proyectada por los analistas para el mismo período, consolidando un escenario de atraso cambiario.

La paradoja del dólar: “¿querés que no cuide lo poco que tengo?”

En tanto, entre los analistas con mejor desempeño histórico —el denominado Top 10 del REM—, el pronóstico es incluso más bajo: estiman un tipo de cambio de $1.633 por dólar para fin de año, con una corrección de $83,3 menos respecto al REM anterior.

El dólar seguiría por detrás de la inflación

Los analistas coinciden en que el tipo de cambio oficial continuará corriendo por debajo de la inflación durante buena parte del año. Esta dinámica refuerza la idea de una apreciación cambiaria, en la que el dólar pierde terreno en términos reales frente al aumento de precios.

Más allá de la estabilidad actual, el relevamiento también deja entrever un posible cambio de dinámica hacia la segunda mitad de 2026, con expectativas de una aceleración en el ritmo de devaluación.

El sendero proyectado, sin embargo, sigue siendo gradual y contenido. Para los próximos meses, el REM anticipa una evolución escalonada del tipo de cambio, con valores estimados de $1.449 en mayo, $1.481 en junio, $1.504 en julio, $1.533 en agosto y $1.572 en septiembre.

Por último, a más largo plazo, las proyecciones indican que el dólar alcanzaría los $1.780 en los próximos 12 meses, manteniendo una dinámica de ajuste moderado dentro de un esquema de relativa estabilidad cambiaria.

GZ / lr