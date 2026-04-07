Dólar tranquilo, leve baja del riesgo país y compra de dólares por el Banco Central

En su programa por NetTV y Radio Perfil, Marcelo Longobardi, analizó el estado del tipo de cambio y los mercados de la Argentina, como así también en el plano internacional, y expuso una serie de opiniones contrapuestas con respecto al rumbo de la economía de Estados Unidos en el marco de la guerra de Medio Oriente que comenzó a fines de febrero de este año.

Dólar tranquilo y una economía norteamericana inestable

Ayer hablamos un poquito de mercados, ayer los tipos de cambio, como siempre ocurre, muy tranquilos. $1415 el tipo de cambio oficial, sin cambios; bajó el tipo de cambio blue, $1400, bajó 5 pesos; bajó el tipo de cambio MEP, $1428; y apenas subió 4 pesos el llamado dólar contado con liquidación, $1483.

Y el riesgo país, producto de una pequeña mejora en el precio de los bonos, bajó de 612 a 611 puntos.

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Y el Banco Central ayer compró otra vez dólares, lleva 60 ruedas comprando dólares en el mercado, ayer compró 106 millones en dos días, ayer 30 millones, acumulando 4500 millones de dólares en 60 ruedas consecutivas.

La bolsa subió ayer en Argentina el 0,2% y ayer hubo un cierto entusiasmo en los mercados financieros en Estados Unidos que después de muchos días de un tremendo declive hubo una suba, una baja y nuevamente una suba ayer.

Y el petróleo sigue subiendo, subió 1% el llamado WTI, que es el precio del petróleo en Texas y el Brent, una especie de parámetro internacional, subió 0,6%, para ubicarse en casi 110 dólares por barril.

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Sobre la cuestión de las bolsas en el mundo y sobre la cuestión del combustible, hay varias cosas que reportar. En primer lugar, hay un informe que ayer dio a conocer el JP Morgan que dice Jamie Dimon, director ejecutivo de JP Morgan, en su carta anual advierte que el repunte de los precios del petróleo y de la energía en general, van a afectar las tasas de interés y eso puede derivar naturalmente en un estado de recesión.

Larry Summers, un gran economista que cayó en desgracia como consecuencia de su relación con Jeffrey Epstein, de hecho tuvo que renunciar a su cargo como director jefe de Harvard, también ha hecho una advertencia respecto de lo frágil que está la economía norteamericana en el contexto de la guerra.

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Poco menos que a la inversa, Bloomberg Línea dice que los inversionistas volvieron a comprar acciones norteamericanas tras cinco semanas de caídas, en una reapertura gradual del apetito del riesgo. Yo interpreto este riesgo como que los mercados finalmente se empiezan a acostumbrar a esta locura que es hoy las derivaciones económicas globales de la guerra en Irán.

Si la guerra se extiende, según publicó el diario Clarín, Europa plantea racionar el combustible, siendo que el cierre de Ormuz ya provocó un aumento tal del combustible que lo van a tener que racionar. Y en Argentina, hay un informe publicado por La Nación, sobre el transporte de colectivos, que por la suba del gasoil hoy circulan 20% menos de colectivos a gasoil que hasta hace un mes.

No siendo, al menos hasta el momento, una guerra de carácter mundial, sus derivaciones económicas sí lo son, son mundiales y afectan a los colectivos de la provincia de Buenos Aires y la venta de combustibles en Europa.

AS/ff