"No es un buen momento económico", dijo Guido Bambini en "QR!" y cuestionó el "punto dulce" del Gobierno

El discurso optimista del Gobierno sobre la economía volvió a quedar bajo debate. En el programa "QR!", de Canal E, el economista Guido Bambini puso en duda la idea de que la Argentina atraviesa un “punto dulce” y advirtió que los datos muestran un escenario muy distinto.

“No parece un ‘sweet spot’”, afirmó al analizar las variables económicas junto al conductor Pablo Caruso, en referencia a los dichos de funcionarios que hablan de una etapa favorable para el crecimiento.

Inflación sin señales claras de mejora

Uno de los primeros puntos que cuestionó Bambini fue la evolución de los precios. Según explicó, la inflación del primer trimestre se mantiene en niveles cercanos al 3% mensual e incluso podría ser mayor si se mide con metodologías actualizadas.

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“El dato no muestra un escenario especialmente positivo”, señaló, y agregó que las expectativas del mercado tampoco anticipan una desaceleración significativa en el corto plazo.

Salarios y jubilaciones en caída

El economista remarcó que el impacto más fuerte se ve en los ingresos. Según detalló, los salarios vienen perdiendo poder adquisitivo en los últimos meses y la tendencia se profundizó en el inicio de 2026.

A esto se suma la situación de los jubilados, donde la pérdida es aún más marcada. “Las curvas siguen siendo negativas”, explicó, al referirse a la evolución de los haberes, especialmente en los casos con bonos congelados.

Otro de los ejes centrales fue el frente externo. Bambini indicó que, si bien el Banco Central compró dólares en lo que va del año, eso no se traduce en una mejora de las reservas.

“Se compra, pero no se acumula”, resumió. Según explicó, gran parte de esos dólares se destinan al pago de deuda, lo que impide fortalecer la posición externa del país.

En esa línea, advirtió que las reservas netas continúan en terreno negativo, lo que limita el margen de maniobra económico.

Caída de la actividad y del empleo

El análisis también incluyó datos recientes de industria y construcción, que mostraron retrocesos en febrero. “La caída mensual es fuerte y afecta a toda la actividad económica”, sostuvo.

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Además, alertó sobre el mercado laboral: el empleo registrado privado acumula varios meses consecutivos en baja, con miles de puestos perdidos.

“Sin generación de empleo es difícil pensar en un crecimiento sostenido”, planteó.

Crédito frenado y más morosidad

Bambini también se refirió al sistema financiero y señaló que el crédito muestra señales de estancamiento. Al mismo tiempo, destacó el aumento de la morosidad, lo que refleja el deterioro de la capacidad de pago de las familias.

Durante toda la entrevista, el economista marcó la distancia entre los indicadores reales y el discurso optimista de algunos funcionarios. Según su mirada, los datos actuales muestran una economía con dificultades en múltiples frentes. “Hay que mirar la economía real”, concluyó.

LB