Roberto Cachanosky: “Es como si esa gran devaluación casi no se hubiese hecho”

En un contexto de aparente estabilidad cambiaria, el economista Roberto Cachanosky puso en duda el verdadero valor del dólar en Argentina. Según explicó, “el dólar hoy está solamente un 2,8% por encima del nivel que tenía en noviembre de 2023”, lo que implica que la fuerte devaluación posterior prácticamente se diluyó. Para el economista, este fenómeno evidencia un atraso cambiario que impacta de lleno en la economía real.

Además, remarcó que el tipo de cambio multilateral muestra una dinámica similar, reforzando la idea de que el valor actual del dólar no refleja las condiciones estructurales del país. “Es como si esa gran devaluación casi no se hubiese hecho”, sintetizó.

Impacto en producción, empleo e inflación

Cachanosky advirtió que el dólar bajo funciona como ancla inflacionaria, aunque con resultados limitados. “Tenés que pisar el tipo de cambio para mostrar un índice de inflación bajo, pero ese índice no está siendo bajo, sino que está subiendo”, afirmó, anticipando que el IPC podría ubicarse por encima del 3%.

El problema central, explicó, es el impacto sobre el aparato productivo. “Se hace más conveniente importar que comprar en el mercado local”, señaló, al tiempo que aclaró que no se opone a la apertura económica, sino a hacerlo sin condiciones adecuadas. En ese sentido, enumeró factores como alta presión tributaria, tasas elevadas y falta de infraestructura.

Las consecuencias ya son visibles: “Repercute en cierre de empresas y cada vez menos puestos de trabajo”, sostuvo. A esto se suma el deterioro social: caída del salario real, aumento de la morosidad y crecimiento del empleo informal.

Dudas sobre el superávit y las reservas

En el plano fiscal, el economista también fue crítico. “El superávit fiscal es para debatir”, aseguró, al considerar que no contempla correctamente los intereses de la deuda ni otros pasivos. Además, denunció el uso de mecanismos contables para sostener el resultado positivo: “Están computando ingresos que no son corrientes, como venta de activos o utilidades que no existen”.

Cachanosky alertó que la recaudación viene cayendo en términos reales desde hace meses, lo que obliga a un mayor ajuste del gasto. “Si vas a licuar más el gasto, terminás afectando directamente a los jubilados”, advirtió.

Respecto a las reservas, anticipó que el Gobierno no cumplirá con las metas del FMI, aunque consideró que eso no implicará sanciones. “No van a cumplir con la acumulación de reservas, pero lo van a seguir aprobando por una decisión política”, explicó.

Finalmente, describió el mecanismo actual del Banco Central: emisión para comprar dólares, absorción posterior vía deuda y un nivel de reservas que no logra despegar. “Las reservas se quedan prácticamente constantes”, concluyó.

