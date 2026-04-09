Miguel Chej Muse: “La oferta de propiedades para alquiler de vivienda se incrementó”

La dinámica del mercado inmobiliario en la Ciudad de Buenos Aires atraviesa un momento de transformación, con señales que contrastan con la percepción generalizada de escasez.

En diálogo con Canal E, Miguel Chej Muse, corredor inmobiliario, explicó que “la oferta de propiedades para alquiler de vivienda se incrementó”, desmintiendo la idea de una caída sostenida en la disponibilidad.

Según detalló, el último mes registró una suba cercana al 3,4%, alcanzando unas 14.800 propiedades en alquiler. Sin embargo, esta oferta no está distribuida de manera homogénea: “seis barrios justifican el 52% de la oferta para alquiler para vivienda”, con Palermo liderando ampliamente.

Precios en alquiler: subas moderadas y por debajo de la inflación

El comportamiento de los precios es otro de los puntos clave del análisis. Chej Muse señaló que, si bien los valores continúan en alza nominal, el ritmo es bajo: “los precios no están a la alza… están por debajo de la inflación”.

Desde la implementación del DNU 70/23, los alquileres aumentaron un 31% menos que el resto de los bienes de la economía, lo que en términos reales implica una mejora relativa para los inquilinos. No obstante, advirtió que los salarios aún no logran acompañar esa dinámica.

En cuanto a valores concretos, el mercado presenta referencias claras: un monoambiente ronda los 450.000 pesos, un dos ambientes cerca de 600.000 y un tres ambientes puede alcanzar los 850.000 en zonas como Caballito, Almagro o Palermo.

El especialista también destacó la amplitud de opciones disponibles: “tenemos 48 barrios en la Ciudad de Buenos Aires y hay 14.000 propiedades para elegir”, lo que permite a los inquilinos priorizar ubicación y necesidades personales.

Locales comerciales: más vacancia y oportunidades de reconversión

En el segmento comercial, el panorama muestra matices. Chej Muse reconoció un aumento en la vacancia de locales, especialmente en corredores tradicionales como Avenida Santa Fe y Cabildo. Sin embargo, relativizó la situación: “no es grave, ya que se han migrado el canal de ventas a plataformas como Mercado Libre”.

Este cambio en los hábitos de consumo impactó directamente en los locales físicos, aunque abrió nuevas oportunidades. “Hay locales en zonas centrales que habitualmente no encontrabas nunca vacíos”, explicó, destacando que esto puede beneficiar a nuevos emprendedores.

El especialista remarcó también un proceso de reconversión sectorial, con rubros en retroceso —como el textil— y otros en crecimiento, como la gastronomía y la tecnología.

En cuanto a las condiciones de acceso, señaló una mayor flexibilidad en los contratos y un criterio clave para la viabilidad: “si vos tenés un alquiler de un millón de pesos, deberías tener una relación de una semana de facturación para pagar el alquiler”.