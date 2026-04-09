Reforma laboral: advierten por la inseguridad jurídica y el aumento de juicios

La reforma laboral en Argentina continúa generando controversia y judicialización. Para Sergio Omar Rodríguez, abogado laboralista, el escenario actual está marcado por contradicciones judiciales y falta de certezas. “Nunca se vio tanta inseguridad jurídica respecto de leyes que regulan cuestiones de fondo”, afirmó, al referirse al impacto de las medidas cautelares y fallos parciales.

El especialista explicó que uno de los puntos más discutidos es el artículo 55, vinculado a la actualización de créditos laborales. “Muchos jueces ya de oficio decretan la inconstitucionalidad de esta norma”, señaló, al considerar que establece diferencias entre trabajadores según el momento en que iniciaron sus juicios.

Además, aclaró que el reciente fallo que “avaló” parcialmente la reforma tiene matices: “Es el mismo juez que interpone la cautelar en un primer término”, lo que refleja, según su mirada, la complejidad y ambigüedad del proceso judicial.

Incertidumbre para empresas y trabajadores

Rodríguez advirtió que la falta de definiciones claras genera riesgos concretos en el ámbito laboral. “La mejor decisión que pueden tomar los empresarios es regirse por la ley anterior”, sostuvo, debido a la posibilidad de sanciones futuras si aplican una normativa aún cuestionada.

En ese sentido, fue tajante: “No se sabe qué es lo que va a pasar con esta cautelar”, lo que deja a empleadores y trabajadores en una situación de incertidumbre permanente.

El abogado también cuestionó el trasfondo político del conflicto. “Esto ya trascendió la parte legislativa y técnica, es un tema político”, afirmó, sugiriendo que la resolución definitiva podría depender del escenario electoral.

Más juicios y conflicto laboral en aumento

Uno de los principales efectos de este contexto, según Rodríguez, será el incremento de la litigiosidad. “La litigiosidad en estos contextos de inseguridad jurídica aumenta”, explicó, anticipando una mayor cantidad de conflictos entre empresas y empleados.

Incluso, fue más allá al advertir sobre un escenario crítico: “Va a haber catarata de juicios”, producto de interpretaciones erróneas o decisiones empresariales tomadas en base a información incompleta.

El especialista también vinculó este fenómeno con cambios previos en la legislación: “Ahora tenés 80 criterios distintos para cuantificar el daño”, lo que elimina previsibilidad y dificulta acuerdos extrajudiciales.

Por último, Rodríguez remarcó que el empleo no depende exclusivamente de cambios normativos. “El empleo nunca está atado al cambio legislativo de las normas laborales, sino a la empleabilidad económica”, concluyó, en un contexto que definió como de estanflación.

