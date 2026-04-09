Juan Venturino sobre la crisis en Medio Oriente: “A Estados Unidos no le cree nadie”

La tensión en Medio Oriente vuelve a escalar tras la decisión de Irán de cerrar el Estrecho de Ormuz y el retroceso en los intentos de tregua. En este contexto, el analista político, Juan Venturino fue tajante al evaluar el rol de Estados Unidos en el conflicto: “a Estados Unidos no le cree nadie”, marcando un fuerte cuestionamiento a su credibilidad internacional.

El analista sostuvo que existe una contradicción estructural en la política exterior estadounidense: “son garantes y artífices de la inseguridad global”, a pesar de presentarse como líderes en materia de seguridad. Según explicó, esta dualidad genera desconfianza en actores clave como Irán, que observa antecedentes reiterados de incumplimientos.

En esa línea, Venturino remarcó: “ellos hacen los pactos básicamente para incumplirlos”, lo que debilita cualquier intento de acuerdo duradero y profundiza la incertidumbre geopolítica.

Desconfianza global y tensión en los mercados

La volatilidad del escenario internacional impacta directamente en los mercados, que reaccionan a cada movimiento en la región. Sin embargo, para Venturino, la aparente calma es engañosa: “no estamos ni más tranquilos ni menos tranquilos que ayer”, reflejando la fragilidad del equilibrio actual.

El especialista utilizó una metáfora para explicar el poder global de Estados Unidos: “ellos ponen la cancha, ponen a los once jugadores, pero el referee es de ellos”, sugiriendo una dinámica desigual en el sistema internacional. Este esquema, según indicó, dificulta cualquier posibilidad de competencia justa entre naciones.

Además, cuestionó la narrativa dominante en algunos medios: “se repite como loros en medios masivos de comunicación”, en referencia a interpretaciones simplificadas del conflicto que, según su visión, omiten factores estructurales más profundos.

Irán, poder global y el nuevo equilibrio internacional

Venturino también puso el foco en el rol de Irán y en cómo el conflicto redefine el tablero geopolítico. En ese sentido, señaló: “Irán no le cree absolutamente nada” a Estados Unidos, lo que explica la rápida ruptura de los acuerdos.

A su vez, cuestionó la legitimidad de las intervenciones externas: “Estados Unidos no tiene que intervenir y no es quién para preguntar qué es lo que le pasa a Irán”, planteando un debate sobre soberanía y derecho internacional.

El analista también vinculó este accionar con intereses económicos: “¿qué hace en Irán? Bueno, negocios hacen”, sugiriendo que detrás de las decisiones geopolíticas existen motivaciones estratégicas más amplias.

Finalmente, destacó un cambio en el equilibrio de poder global: “ha demostrado que Israel no era tan invulnerable, que Estados Unidos no era tan infalible”, lo que abre un nuevo escenario de incertidumbre y reconfiguración internacional.

