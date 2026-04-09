Créditos hipotecarios UVA: claves, tasas y riesgos en la Argentina actual

El regreso de los créditos hipotecarios UVA en Argentina reabre el debate sobre el acceso a la vivienda en un escenario de inflación persistente. Para Elisabet Piacentini, tributarista y especialista en pymes, se trata de una herramienta clave: “Son créditos interesantes, se están dando en todo el mundo. La manera de llegar a la vivienda propia es a través de un crédito hipotecario”.

La especialista destacó que estos préstamos, ajustados por inflación, permiten plazos extensos y cuotas inicialmente accesibles. “Es posible que te presten a 30 años porque la cuota se va actualizando por inflación”, explicó, al tiempo que remarcó que el sistema busca evitar la mora acompañando la evolución de ingresos y precios.

Además, señaló que el crecimiento del crédito hipotecario fue significativo: “El año pasado se dieron más de 40 mil créditos hipotecarios”, con tasas que inicialmente rondaban entre el 4% y el 5% anual, aunque luego se incrementaron y actualmente muestran cierta moderación.

Claves para acceder y comparar opciones

A la hora de evaluar un crédito hipotecario, Piacentini recomendó analizar distintas alternativas. “Hay que comparar como mínimo tres bancos”, subrayó, destacando la importancia de utilizar simuladores para entender costos y condiciones.

Las tasas varían considerablemente entre entidades: “Las tasas entre los bancos varían entre el 6% y el 12%”, indicó. También resaltó que existen beneficios adicionales si se acreditan haberes en la misma entidad: “Banco Nación te da una gran bonificación en la tasa”.

Otro punto relevante es la posibilidad de sumar ingresos familiares para ampliar el monto del crédito. “Se pueden llegar a incorporar hasta tres familiares más”, explicó, lo que permite acceder a cuotas más altas dentro del límite habitual: “El 25% de los haberes que yo acredito es la cuota”.

Asimismo, valoró programas con tasas subsidiadas, como los impulsados por algunas entidades públicas: “El Banco Ciudad tiene una tasa subsidiada si comprás en determinados circuitos”, lo que puede mejorar notablemente las condiciones de acceso.

Pymes en crisis y falta de financiamiento

Más allá del crédito hipotecario, Piacentini advirtió sobre la crítica situación del financiamiento productivo. “Muy difícil para las pymes llegar a un otorgamiento del crédito porque las tasas están muy altas”, sostuvo.

En ese sentido, alertó sobre el impacto del contexto económico en familias y empresas: “La gente no tiene plata en la calle, la gente está muy endeudada”, lo que limita la demanda y frena la actividad.

Desde el sector empresario, reclaman medidas estructurales. “Se necesita de alguna manera créditos más económicos para poder potenciar la demanda”, afirmó. Además, señaló la necesidad de alivio fiscal: “Pedimos un amplio plan de pagos de las deudas tributarias”.

Finalmente, advirtió sobre la falta de herramientas vigentes para regularizar obligaciones: “Si tenemos deudas, nos embargan”, concluyó, marcando la urgencia de políticas que acompañen al sector productivo.

