Crece el uso de la tarjeta de crédito en los supermercados, también la morosidad

Desde hace unos días, el gobierno nacional y en particular el ministro de Economía, Luis Caputo, insisten en manifestar que todos los indicadores económicos le dan bien al gobierno. En declaraciones recientes con el periodista Luis Majul, afirmó: "La mayor parte de los periodistas tienen sesgos (…) ¿Dónde se dirimen los sesgos? En los datos, los datos miden la realidad y la realidad es incontrastable, estamos en récord de actividad económica, estamos en récord de consumo privado (…) tratan de instalar que estamos en una mega recesión y en el momento en que el consumo está en el nivel pico histórico". Luego, ante la intervención del periodista, que le recordó que el endeudamiento de las familias es el más alto de la historia —con las billeteras virtuales, las expensas y las tarjetas de crédito—, el ministro dijo que ese no es un dato negativo y que es algo que ocurre en todo el mundo.

Los dichos del ministro Luis Caputo parecen querer ocultar la realidad. En estos días la consultora Zuban-Córdoba publicó una encuesta que, ante la pregunta "Pensando en los últimos 12 meses, ¿cómo diría que cambió su situación personal?", arroja los siguientes resultados: el 55,2% dice que empeoró, el 19,3% manifiesta que está igual de mal, el 16% dice que está igual de bien, solo el 7,6% afirma que mejoró y el 1,9% no sabe.

Ante esta situación, y advirtiendo un porcentaje muy elevado de los gastos con tarjetas de crédito en la Encuesta Mensual de Supermercados que realiza el INDEC, decidí analizar cómo evoluciona la serie desde que asumió el gobierno del presidente Javier Milei.

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Lo que pude constatar es un crecimiento de los pagos con tarjeta de crédito y de otros medios de pago (billeteras virtuales), junto a una caída de los pagos con tarjeta de débito y con efectivo.

La duda que me generó es si no puede tratarse de un mayor uso de la tarjeta de crédito para la compra de ropa o calzado en los supermercados, o de artículos electrodomésticos para el hogar (televisores, aspiradoras, microondas, licuadoras, etc.). Si uno analiza los valores de productos de almacén, carne, lácteos, bebidas y productos de limpieza sumados, estos varían entre el 71,7% y el 79% de las compras totales, aunque las cifras van cambiando entre los distintos rubros.

Se registra, por ejemplo, un aumento en bebidas durante diciembre por las fiestas y una baja en almacén u otros productos; pero sumados, estos ítems —los más demandados— presentan una variación menor. Por su parte, los gastos en indumentaria representan entre el 1,3% y el 2,9%, mientras que las compras de artefactos para el hogar varían entre el 3,7% y el 5,5%; sumados ambos elementos, la fluctuación se ubica entre el 5% y el 8,3%.

Lo que se aprecia es un incremento del pago con tarjeta de crédito que, en diciembre de 2023, constituía el 39,3% del total de las compras en supermercados, y fue subiendo hasta alcanzar un pico de 47,5% en noviembre de 2024; luego disminuye con altibajos, oscilando entre el 43,8% y el 46,3%, para caer finalmente a un 43,1% en enero de 2026. En paralelo, se constata una disminución en los pagos con tarjeta de débito, que en noviembre de 2023 alcanzaban el 34,3% de las ventas en supermercados y cayeron hasta el 25,1% en noviembre de 2024. En diciembre de 2024 se registró un repunte, llegando al 29,7%; en los meses siguientes, las ventas con débito se mantuvieron por debajo del 29%, estabilizándose cerca del 25% hacia enero de 2026.

El otro dato relevante es el crecimiento de las billeteras virtuales (otros medios de pago), que arrancaron en diciembre de 2023 con el 6,5% de las ventas y fueron aumentando en forma sostenida hasta el 14,80% en enero de 2026. En esto no solo incide la expansión de las billeteras virtuales y sus promociones en el marco de su competencia entre sí, sino también el reemplazo de las tarjetas de crédito a medida que crece la morosidad y, en consecuencia, la imposibilidad de utilizarlas ante el rechazo por "fondos insuficientes". En el informe sobre bancos de enero de 2026 el Banco Central de la República Argentina afirma: “El incremento en el período resultó generalizado en los distintos grupos de entidades financieras. El indicador de morosidad de las financiaciones a las familias alcanzó 10,6% en el mes (+1,3 p.p. más que en diciembre). Por su parte, el ratio de morosidad del crédito a las empresas totalizó 2,8% (+0,3 p.p. en el mes)”.

El otro elemento para considerar es la marcada caída de las ventas registrada en 2024, que no logra compensarse durante 2025. Esto se desprende también del gráfico de ventas expresadas no en porcentaje sino en miles de pesos, donde la meseta refleja una baja en la facturación al mismo tiempo que los precios siguen subiendo —no a los niveles de 2023, pero con un alza constante—.

Como conclusión, tomando los registros relevados mensualmente en la Encuesta de Supermercados que proporciona el INDEC, puede advertirse un incremento sostenido del uso de tarjetas de crédito, en primer lugar, y de las billeteras virtuales, en segundo lugar, para la compra de alimentos (de almacén, carnes, lácteos), bebidas y productos de limpieza destinados a abastecer a las familias; todo esto en simultáneo con un creciente endeudamiento y una morosidad en alza, según cifras del BCRA.