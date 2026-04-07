Zicavo: la ex funcionaria de Cúneo que recaló en la estructura del asesor Caputo

La ahora ex funcionaria de la cartera de Justicia, Florencia Zicavo, recaló como “Síndica General” del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (IMSSJyP), organismo que depende del PAMI. La funcionaria, que cumplió órdenes bajo el comando de Mariano Cúneo Libarona, se recicló en la cartera que conduce Mario Lugones.

El ahora ministerio que conduce Juan Bautista Mahiques continúa instrumentando cambios en su organigrama, tras el desembarco del Fiscal General de la Ciudad en uso de licencia, si bien Zicavo se sabía que no cumpliría funciones.

Según trasciende, Zicavo llegó al Ministerio de Justicia para realizar una investigación interna en medio del caso $Libra, que estalló el 14 de febrero del año pasado tras el tuit del presidente Javier Milei.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Se trató de una investigación interna que terminó como todo indicaba: Zicavo recopiló información señalando que no había delito.

Reunión de Gabinete en medio del escándalo de Manuel Adorni y el caso $LIBRA en medios internacionales

Si bien ya se sabía que revestiría funciones en Justicia, no dejó de llamar la atención que pasase a cumplir funciones en Salud.

A Zicavo se le atribuye cercanía con el asesor Santiago Caputo. Por eso trabajó en Justicia, el área que Caputo manejaba a través del ahora Procurador del Tesoro, Sebastián Amerio. Al mismo tiempo, la cartera de Salud también es un área sobre la que el asesor presidencial extiende sus influencias; por eso, su nombramiento como síndica a través del decreto 220/26 habría dejado expuestas sus vinculaciones con el asesor.

Sin embargo, algunas fuentes de Casa Rosada señalan que Zicavo fue convocada por Cúneo Libarona. Que, de tener vínculos con Caputo o con Amerio, hubiera sido convocada para trabajar en la Procuración del Tesoro de la Nación, y que fue el vínculo de Zicavo con Lugones lo que hizo que recale en dicha área.

La llegada de la ex funcionaria de Justicia a la cartera de Salud se da en un parate en la interna que Karina Milei y el asesor Caputo llevan adelante desde hace meses.

Los movimientos del organigrama se dan además en el contexto en el que circulan versiones sobre la eventual salida de Lugones del Gabinete.

Ayer, en la oficina de Caputo rechazaron dichas versiones y el ministro se mostró con el asesor en los pasillos de la Casa de Gobierno, tras el encuentro de Gabinete que encabezó el desgastado Manuel Adorni.