INDEC publica la inflación de marzo y se encamina a ser el dato del IPC más alto del año

La inflación de marzo en Argentina será dada a conocer este martes 14 de abril por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), mientras las consultoras privadas y el mercado anticipan un dato cercano o superior al 3%, lo que la convertiría en la más alta del año, impulsada por subas en precios regulados, educación y combustibles, junto con factores estacionales, inercia inflacionaria y cierta moderación en alimentos.

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Las proyecciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central (BCRA) estiman que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) será del 3,0% para marzo, con una inflación núcleo de 2,9%, lo que implica una suba de 0,5 puntos porcentuales respecto a la previsión del mes anterior.

De acuerdo con este informe, el índice mostraría una desaceleración en los meses siguientes, con una inflación proyectada de 2,6% en abril y 2,3% en mayo, mientras que en junio y julio se ubicaría en 2,0%, y en agosto y septiembre en torno al 1,8%.

A nivel anual, el REM prevé una inflación del 29,1% para 2026, lo que representa un incremento de 3,1 puntos porcentuales frente a la estimación previa, reflejando un escenario aún desafiante en materia de precios. Cabe destacar en este punto que en el primer bimestre de este año, el acumulado fue del 5,9%.

Presión de regulados y señales de inercia

Desde la consultora C-P estimaron que la inflación podría ubicarse por encima del 3% y alcanzar el 3,3%, impulsada principalmente por el componente núcleo y por nuevas subas en precios regulados.

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“Con los datos hasta la segunda semana del mes, estimamos que la inflación de marzo alcance un 3,3%, aunque las variaciones de las últimas semanas podrían modificar la estimación hacia arriba”, señalaron desde la firma.

En esa línea, el informe indicó que los precios regulados habrían aumentado cerca de 4,7%, con impacto de combustibles, electricidad, transporte, tabaco y educación, mientras que los estacionales contribuirían a moderar parcialmente el índice.

Por su parte, Labour, Capital & Growth (LCG) advirtió que un nivel cercano al 3% mensual, con el dólar estable y una actividad económica débil, “estaría convalidando un piso inercial difícil de desterrar”, más allá del impacto de los ajustes tarifarios.

En tanto, desde GMA Capital remarcaron que, si bien la inflación mostró signos de aceleración en el primer trimestre, el 2026 cerraría por debajo del año previo, con una proyección cercana al 28,9% anual.

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Alimentos moderan, pero no alcanzan

En el desglose por rubros, los alimentos mostraron una desaceleración respecto a febrero. Según EcoGo, el rubro registró un aumento del 1,9% mensual, explicado por una moderación en la suba de la carne y una caída en verduras.

“Este comportamiento se explicó principalmente por la moderación en la suba de la carne, que pasó de 5,2% a 4%, y por la dinámica de las verduras, que tras haber acumulado un aumento del 3,2% en febrero, registraron una caída del 1% en el mes”, destacaron desde la consultora.

Sin embargo, otros componentes compensaron esta desaceleración. El relevamiento de C&T para el Gran Buenos Aires mostró una suba del 2,7%, con fuerte incidencia del rubro educación, que aumentó 8,7% por el inicio de clases.

También se destacaron aumentos en vivienda y transporte, impulsados por servicios públicos, alquileres y subas en combustibles, mientras que indumentaria registró incrementos cercanos al 3% por el cambio de temporada.

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Las proyecciones privadas coinciden en que la inflación se mantiene en torno al 3% mensual, con menor presión en alimentos, pero con otros factores que impiden una desaceleración más marcada.

Por último, el dato definitivo que publica el INDEC será revelado este martes 14 de abril a las 16:00.

GZ / lr