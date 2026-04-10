Claudio Loser: “El fondo está preocupado por la inflación 3% mensual”

La revisión del acuerdo entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) no debería presentar obstáculos significativos, según el análisis de Claudio Loser, exdirector del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI. El economista destacó que “está en cumplimiento de metas, en la parte fiscal, por cierto, en la parte monetaria también”, lo que reduce el riesgo de tensiones en la negociación.

En ese sentido, remarcó que “yo no veo ningún problema” en la evaluación actual del programa, aunque se mostró sorprendido por la demora en la revisión. Para el especialista, la falta de urgencia podría explicar los tiempos, pero confía en que el proceso se cierre en el corto plazo.

Cumplimiento con matices y preocupación por la inflación

A pesar del cumplimiento general, Loser advirtió que la inflación sigue siendo un punto de atención. Si bien aclaró que no forma parte estricta de los criterios de cumplimiento del FMI, reconoció que genera inquietud. “El fondo puede pedir algo en términos de inflación, pero no es lo que se llama un criterio de cumplimiento”, explicó.

El economista comparó la situación argentina con la de Estados Unidos para dimensionar el problema: “el fondo está preocupado que la inflación esté en 3% mensual”, mientras que en economías desarrolladas ese nivel anual genera alarma.

Sobre el mensaje reciente del Gobierno, interpretó que el pedido de paciencia tiene más impacto local que internacional. “Yo creo que está abriendo el paraguas internamente”, sostuvo, y agregó que el Ejecutivo busca gestionar expectativas ante una recuperación más lenta de lo esperado y el aumento del desempleo.

Cepo, inversiones y la confianza pendiente

Uno de los principales obstáculos señalados por Losser es la persistencia del cepo cambiario. Para el economista, esta restricción sigue frenando la llegada de inversiones. “El hecho de que el CEPO no se ha eliminado totalmente… ha demorado la entrada de capitales”, afirmó.

Sin embargo, advirtió que una liberación abrupta también implica riesgos. “Si lo liberan, lo primero que va a pasar es que puede salir mucho dinero”, indicó, reflejando la fragilidad de la confianza en el mercado local.

En este contexto, destacó un rasgo estructural de la economía argentina: la preferencia por el dólar. “Los argentinos pensamos en dólares”, resumió, al explicar por qué resulta difícil incentivar el ahorro en moneda local. Incluso con señales positivas, el desafío sigue siendo reconstruir la credibilidad para atraer capitales y sostener el crecimiento.

