“El Gobierno está entrando en una fase de permeabilidad de algunas críticas debido al contexto de inestabilidad política”

El periodista de Editorial Perfil, Ariel Maciel, dialogó con Canal E e hizo hincapié en el reconocimiento de Javier Milei sobre un trimestre complicado, el deterioro de la imagen presidencial y el fuerte impacto en la economía real que ya afecta a empresas, empleo y recaudación.

El presidente Javier Milei admitió que el inicio del año fue complejo en términos económicos. En ese marco, Ariel Maciel explicó que, “ayer lo vimos a un Javier Milei hablando sobre la economía argentina y pidiendo paciencia”.

El reconocimiento de Javier Milei sobre la situación económica

Según detalló, el presidente Milei “había reconocido que en los primeros meses las cosas no funcionaron, pero habló justamente de proyecciones muy favorables”, lo que abre interrogantes sobre el sustento de ese optimismo.

El análisis político muestra un desgaste creciente. Maciel sostuvo que, “la imagen del Gobierno está empezando a ser afectada por distintas cuestiones” y vinculó esta situación a factores concretos: “Está entrando en una fase de permeabilidad de algunas críticas debido al contexto de inestabilidad política vinculado con las investigaciones por posible corrupción”.

A esto se suma el impacto directo de la crisis en la vida cotidiana: “Hay mucha gente que le está costando ya ni siquiera llegar a fin de meses”. Esto comienza a reflejarse en la percepción social.

La realidad que no ve el Gobierno según la sociedad

Uno de los ejes centrales es la desconexión entre los indicadores macro y la economía real. En este contexto, el entrevistado planteó que, “habla de cosas que están lejos, alejadas de la realidad cotidiana”.

En ese sentido, remarcó que, “todo esto es una cuestión macroeconómica. El problema, y aquí nos metemos, es lo micro, es lo que siente la gente”. Y profundizó que, “primariamente, antes de que lo siente la gente, lo sienten las empresas en relación a lo que venden o no”, marcando que la crisis ya impacta en la actividad productiva.