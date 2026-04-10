Liderazgo en el agro: por qué la gestión interna define el crecimiento

El mentor de empresas agropecuarias Benjamín Almagro analizó en diálogo con Canal E los principales desafíos en la gestión de equipos dentro del sector y destacó el impacto del liderazgo, la comunicación y la gestión emocional en los resultados productivos.

En un contexto de alta incertidumbre, remarcó que muchos problemas empresariales no están en lo técnico, sino en la toma de decisiones y la organización interna.

La dificultad de delegar en el agro

Almagro señaló que uno de los principales problemas en las empresas es la falta de delegación.

“Muchos empresarios están colapsados por hacer todo y no delegar efectivamente”, explicó. Esto no solo afecta la productividad, sino también el bienestar personal, impactando en la salud y en las relaciones.

Autoliderazgo: el punto de partida

El especialista destacó que el liderazgo comienza por uno mismo. “La organización es un reflejo del líder”, afirmó.

En ese sentido, remarcó que sin claridad personal y emocional, es difícil que un equipo entienda los objetivos de la empresa.

Problemas de comunicación en las empresas

Uno de los déficits más comunes es la falta de comunicación efectiva. Según explicó, muchos líderes creen que el problema está en sus equipos, cuando en realidad se origina en cómo transmiten las órdenes.

“Si no hay claridad en lo que quiero comunicar, es muy difícil que el equipo lo entienda”, sostuvo.

Falta de visión y conflictos internos

Almagro advirtió que muchas empresas no tienen definido un rumbo claro. En algunos casos, incluso los socios tienen objetivos distintos, lo que dificulta el crecimiento.

“Si no hay claridad hacia dónde quiere ir la empresa, es muy difícil avanzar”, señaló.

El impacto en la productividad y el negocio

El especialista explicó que una mala gestión impacta directamente en los resultados. “Hay empresas que pierden personal o reducen su escala porque no logran organizarse”, indicó.

En contraposición, aquellas que trabajan en liderazgo y comunicación logran crecer de forma sostenida.

El rol de la gestión emocional

Almagro destacó que la inteligencia emocional es clave en la toma de decisiones. Citando estudios, señaló que mejorar esta habilidad puede incrementar la productividad hasta en un 120% en puestos de liderazgo.

“La diferencia está en cómo gestionamos emociones como el miedo o la incertidumbre”, explicó.

Empresas más abiertas al cambio

El mentor también observó un cambio generacional en el sector. Si bien muchos jóvenes lideran la búsqueda de estas herramientas, también hay empresarios mayores dispuestos a capacitarse.

“Las empresas que más crecen son las que tienen apertura para aprender”, sostuvo.

Cambios visibles en poco tiempo

Según su experiencia, los resultados pueden verse en plazos cortos. “En dos meses se pueden notar cambios drásticos en el bienestar y en la organización”, afirmó.

Esto incluye mejoras en la comunicación, toma de decisiones y desempeño general.

Claves para mejorar la gestión

Finalmente, Almagro recomendó trabajar en tres aspectos fundamentales. Primero, tener claridad sobre los objetivos personales y empresariales. Segundo, aprender a gestionar las emociones. Y tercero, mejorar la comunicación interna.

“Si no hay claridad en lo que quiero transmitir, es muy difícil que el otro entienda”, concluyó.