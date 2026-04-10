Todos los detalles de lo que dejó el primer fallo judicial que suspende parcialmente la reforma laboral

La abogada laboralista, Nadia García, en diálogo con Canal E, analizó el impacto del primer fallo judicial que suspende parcialmente la reforma laboral en Argentina, una medida que introduce incertidumbre pero también redefine el escenario jurídico para trabajadores y empleadores.

Nadia García explicó que el contexto parte de la sanción de la ley 27.802: "Se dictó esta llamada modernización laboral en la ley 27.802, que básicamente modifica aspectos sustanciales de la ley de contrato de trabajo, hasta incluso principios estructurales".

Por qué quedó suspendida la reforma

El punto central es la decisión del Juzgado Nacional del Trabajo N°63, que frenó gran parte de la normativa. Según detalló: "El Juzgado Nacional del Trabajo número 63 suspendió la aplicación de 82 artículos de la llamada modernización laboral, lo que implicaba poner en jaque absolutamente toda la reforma".

García aclaró que no se trata de una resolución definitiva. "Las medidas cautelares no definen el fondo", planteó, sino que buscan evitar efectos irreversibles mientras se discute la constitucionalidad.

En ese sentido, remarcó que, "lo que hace la medida cautelar es, para evitar que se consoliden situaciones jurídicas, cuando en realidad se está cuestionando la constitucionalidad de la norma, es establecer que no se va a aplicar".

La importancia de la medida cautelar

Para la entrevistada, esta decisión aporta previsibilidad en un contexto de dudas: "Para mí la medida cautelar aportaba certeza, porque lo cierto es que en este contexto ni trabajadores ni empleadores sabían qué era lo que iba a suceder".

Uno de los temas más sensibles es el de las indemnizaciones por despido. Sobre este punto, expresó: "Eso hoy está suspendido, es decir, que un trabajador hoy lo despiden y se aplica la ley de contrato de trabajo vigente antes de la sanción de la ley 27.802".