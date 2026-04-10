El aumento de la longevidad y las alternativas de inversión: cómo impacta en el agro

El especialista en agronegocios, Juan Ignacio Ponelli, en contacto con Canal E, explicó por qué el pistacho se posiciona como una inversión de largo plazo, con alta demanda mundial, baja oferta y rendimientos en dólares.

El crecimiento de la expectativa de vida obliga a repensar las estrategias financieras. En este contexto, Juan Ignacio Ponelli afirmó que, “hoy la expectativa de vida ya ronda los 90 años, en países desarrollados más” y advirtió: “A los 60 años, todavía nos queda un tercio de la vida”.

Persiste la necesidad de encontrar alternativas sostenibles

Este cambio estructural impulsa la búsqueda de alternativas sostenibles. “Tenemos que estar preparados con anterioridad”, sostuvo.

Dentro del universo agroindustrial, Ponelli destacó una opción concreta: “Nosotros hoy lo que estamos proponiendo es inversiones en el sector primario, principalmente en pistachos”.

Cuánto rinde una producción de pistachos

El atractivo radica en su horizonte productivo: “Una plantación de pistachos puede prevenir durante 100 años, tiene una producción anual”. Esto permite que “ese flujo continúe durante 100 años”.

Además, el entrevistado explicó que están desarrollando herramientas específicas: “Estamos desarrollando un fideicomiso, específicamente de pistachos”. A su vez, detalló que el crecimiento del mercado es uno de los factores clave: “El pistacho viene creciendo la demanda durante los últimos 20 años a un ratio del 6,5% año contra año”.

Sin embargo, la oferta no acompaña: “La oferta viene al 5%, no llega al 5%”, lo que genera un desequilibrio creciente. En ese sentido, proyectó: “Para los próximos 10, 15 años, la expectativa es que haya un déficit estructural de 250.000 toneladas al año”.