Daniel Ricardo García sobre los dólares del colchón: “No tuvo el impacto esperado”

El tributarista Daniel Ricardo García analizó en diálogo con Canal E el alcance del régimen de Inocencia Fiscal y el plan impulsado por el Gobierno para incentivar el uso de los denominados “dólares del colchón”.

Si bien destacó algunos avances en materia tributaria, señaló que la medida aún no logró el impacto esperado en términos de ingreso de divisas al sistema formal.

Un plan con resultados limitados

García explicó que el esquema fue implementado a través de una declaración jurada simplificada del Impuesto a las Ganancias.

Sin embargo, advirtió que hasta el momento no generó los resultados esperados. “No ha habido un impacto en lo que tiene que ver con la salida de los dólares del colchón”, afirmó. Incluso, indicó que se detectó un crecimiento en los depósitos, pero no necesariamente vinculado a este régimen.

Beneficios en el plano penal tributario

Uno de los efectos positivos de la ley fue el cambio en el régimen penal tributario. Según explicó, el aumento de los umbrales permitió la extinción de causas penales vinculadas a delitos tributarios.

“Esto sí tuvo impacto, porque muchas causas quedaron sin efecto”, señaló.

Las trabas que frenan la adhesión

El tributarista remarcó que uno de los principales problemas es la complejidad del régimen. “Se planteó como una liberación hacia atrás, pero se incorporaron condiciones que lo vuelven riesgoso”, explicó.

En particular, mencionó el concepto de “discrepancia significativa”, que se fija en un 15% entre lo declarado y lo real. “Al ser un margen tan bajo, muchos profesionales están desaconsejando adherir”, advirtió.

Por qué conviene blanquear los dólares

Más allá de las críticas, García consideró que regularizar los ahorros puede ser conveniente. “El dólar también tiene inflación y tenerlo guardado no es recomendable”, afirmó.

En ese sentido, destacó que el sistema permite canalizar esos fondos hacia inversiones o consumo de bienes.

Opciones de inversión en dólares

El especialista señaló que existen alternativas para obtener rentabilidad en moneda extranjera. Entre ellas, mencionó inversiones en fondos comunes, acciones o obligaciones negociables en dólares, con tasas de entre el 7% y el 9% anual.

Además, destacó que ahora es posible depositar directamente dólares en sociedades de bolsa (ALyC), lo que facilita su utilización en el mercado financiero.

Expectativas por el nivel de adhesión

García explicó que el nivel de consultas aún es bajo, pero podría incrementarse en las próximas semanas. “Más cerca del vencimiento de las declaraciones juradas, en mayo, seguramente aumenten las consultas”, indicó.

Esto permitirá tener un panorama más claro sobre la adhesión al régimen.

El factor electoral y la seguridad jurídica

En cuanto al impacto político, el tributarista destacó que el régimen cuenta con respaldo legal. “Es una ley, y genera derechos adquiridos para quienes adhieran”, explicó.

De este modo, consideró que eventuales cambios de gobierno no deberían afectar a quienes ya se hayan incorporado al sistema.

Una oportunidad con margen de mejora

Finalmente, García sostuvo que el régimen puede perfeccionarse, pero representa un avance respecto al esquema anterior.

“No es perfecto, pero es mejor de lo que había”, concluyó.