Ramiro Tosi advirtió por la actividad: “La industria cayó fuerte y está en niveles de 2019”

El economista Ramiro Tosi analizó en diálogo con Canal E los principales indicadores económicos de la semana y alertó por la combinación de caída en la recaudación, retroceso en la actividad y persistencia de tasas de interés elevadas.

En ese sentido, señaló que la economía aún no logra consolidar una recuperación, con señales negativas tanto en el consumo como en sectores clave como la industria y la construcción.

La recaudación sigue en caída

Tosi destacó que los ingresos tributarios continúan mostrando un deterioro sostenido. “La recaudación volvió a mostrar caídas interanuales ajustadas por inflación, algo que ocurre desde hace ocho meses”, explicó.

En el primer trimestre de 2026, la baja supera el 5% en comparación con el mismo período del año anterior. Además, remarcó que casi todos los tributos relevantes registran retrocesos, con excepción del impuesto a los combustibles.

Actividad económica en niveles bajos

El economista también hizo foco en los datos de actividad. La industria cayó un 8%, mientras que la construcción mostró una baja más moderada. “Son sectores que siguen en niveles muy bajos, cercanos a los de 2019”, advirtió.

Este escenario refleja las dificultades para que la economía retome una senda de crecimiento sostenido.

Inflación con señales de aceleración

En relación con los precios, Tosi señaló que el mercado espera una inflación más alta en los próximos meses.

“Por primera vez en más de un año y medio, los analistas proyectan inflación por encima del 2% hasta septiembre”, indicó. Incluso, las estimaciones para marzo se ubican en torno al 3%, lo que implicaría una nueva aceleración.

El rol del agro y la acumulación de reservas

De cara a los próximos meses, el economista destacó el impacto de la cosecha gruesa. “Abril y mayo suelen concentrar el mayor volumen de liquidaciones del agro, con entre 2.500 y 2.700 millones de dólares mensuales”, explicó.

Esto podría permitir al Banco Central continuar con la compra de divisas y fortalecer las reservas.

Tasas altas y crédito restringido

Uno de los principales problemas, según Tosi, es el nivel de las tasas de interés. Si bien las tasas pasivas bajaron a un rango de 23% a 25%, las tasas activas siguen cerca del 70%.

“Ese es un nivel muy alto que limita el acceso al crédito y afecta a la economía real”, sostuvo. Además, señaló que el margen entre lo que pagan y cobran los bancos está por encima del promedio histórico.

Tipo de cambio y expectativas

Sobre el dólar, Tosi indicó que el Banco Central busca evitar una baja significativa del tipo de cambio. “El mercado proyecta un dólar en torno a los $1600 hacia fines de 2026”, afirmó.

En ese marco, advirtió que podría darse una apreciación cambiaria, algo a monitorear de cara al próximo año electoral.

Un escenario con desafíos hacia adelante

Finalmente, el economista sostuvo que la economía enfrenta múltiples tensiones. Entre ellas, mencionó la debilidad de la actividad, la presión sobre el consumo y la necesidad de que las tasas bajen para reactivar el crédito.

“Todavía hay un largo camino para que las condiciones financieras acompañen una recuperación”, concluyó.