El ex subsecretario de Financiamiento, Ramiro Tosi, conversó con Canal E y aportó, en un contexto económico marcado por la baja de tasas impulsada por el Gobierno y la persistente debilidad del crédito, claves para entender las tensiones actuales del sistema financiero argentino.

Sobre la evolución reciente de las tasas, Ramiro Tosi detalló que, “durante el mes de marzo las tasas pasivas, o sea, las tasas de plazo fijo, tanto las minoristas como las mayoristas, en promedio bajaron cerca entre 4 y 5 puntos porcentuales”. Y precisó el nuevo nivel: “Estaban cerca del 30 en febrero y ahora están ubicadas entre 23 a 25, 26%”.

Disparidad en el crecimiento de tasas

Sin embargo, advirtió una fuerte asimetría en el sistema: “Las tasas activas destinadas a empresas también bajaron en sintonía, pero la que se mantiene en prácticamente los mismos niveles que el mes pasado son las de individuos”. En ese sentido, remarcó que, “las tasas de tarjetas de crédito o créditos personales” siguen “arriba del 60, 70% anual”, lo que “dificulta que reaparezca el crédito”.

El problema, según Tosi, no es solo financiero sino también de incentivos. “En términos reales, vos estás pagando una tasa altísima del 30%”, explicó. Sobre la misma línea, agregó que, “el buen pagador dice, no, a estas tasas de interés tan altas, la verdad que no me conviene endeudarme”.

Distinción entre deudores

Luego, manifestó que esto genera un efecto adverso: “La tasa más alta lo que te hace justamente es desplazar a los buenos deudores y quedarte con los más riesgosos”. Así, se configura “una suerte de círculo vicioso”.

En paralelo, el entrevistado analizó el impacto de las promociones en cuotas: “La cuota sin interés es más conveniente” si no está incorporada en el precio. Pero advirtió que, “hay que fijarse bien si eso se incorpora o no de alguna manera al precio”.

Respecto a las alternativas de ahorro, destacó el rol de los plazos fijos UVA: “Es una manera que tiene el Gobierno para atentar no solamente a los inversores minoristas”. Incluso señaló su atractivo frente al mercado: “Este 4,5% anual está muy por encima de lo que vos podrías ir al mercado de capitales”.