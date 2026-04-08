Agro: “Tenemos una especie de atraso en el sentido de generar proyectos de inversión articulados”

El director del Centro de Agronegocios de la Universidad Austral, Bernardo Piazzardi, habló con Canal E y analizó que el sector agropecuario argentino vuelve a posicionarse en el radar de los inversores tras un cambio de escenario macroeconómico.

“El potencial es gigantesco, es como una promesa externa de la Argentina”, afirmó Bernardo Piazzardi, aunque advirtió que el país aún no logra capitalizarlo. En el encuentro, explicó que el agro atraviesa un cambio profundo: “Hay un reseteo, no solamente de las lógicas de sistemas de producción, de demanda a nivel global internacional, sino también en Argentina”.

La falta de inversión en Argentina se fue extendiendo a lo largo de los años

Este nuevo contexto exige redefinir estrategias. “En los últimos dos años han cambiado los patrones que obligan a cambiar los modelos de negocio”, sostuvo. No obstante, el país arrastra un rezago frente a sus competidores: “La Argentina ha estado exenta del ingreso de capitales de inversión extranjera directa en los últimos 20, 24 años”.

En comparación regional, la brecha es evidente. “Santa Cruz de la Sierra, su cadena de valor agro ha volado, ni hablar del sur de Brasil, Uruguay, Paraguay”, señaló Piazzardi, quien marcó el atraso relativo argentino y el “catch up que tiene para hacer”.

El impacto de la falta de proyectos

Uno de los principales problemas es la escasez de proyectos estructurados. “Tenemos como una especie de atraso en el sentido de generar proyectos de inversión articulados de forma tal que sean elegibles por inversores”, explicó.

Además, el entrevistado remarcó que el proceso de inversión debería comenzar con capital local: “Los primeros que van a invertir en Argentina son los propios argentinos”. Para ello, es clave mejorar la calidad de las propuestas: “Es necesario que esos proyectos tengan la suficiente solidez, análisis de riesgo y análisis de flujo de caja”.

Luego, manifestó que el diagnóstico es claro: “No estamos todavía con un caudal de proyectos interesantes de crecimiento que permitan ser elegibles”. Y agregó: “Nos está faltando el lugar donde un inversor se pueda sentir tranquilo”.